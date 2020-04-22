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Aktüel

Akhisar’da bir mahalle karantinaya alındı

Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Sindelli Mahallesi, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

2020-04-22 17:28:50 -
Akhisar’da bir mahalle karantinaya alındı

Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Sindelli Mahallesi, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.


Manisa Valiliği, Akhisar’da bir mahallenin karantinaya alındığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"İlimiz Akhisar ilçesine bağlı Sindelli Mahallesi 22 Nisan 2020 tarihi saat 17.00 itibariyle; korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 22.04.2020 tarihli ve 2020/50 sayılı kararı ile 14 gün süresince karantina altına alınmıştır"

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