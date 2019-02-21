Akhisar Gençlik Merkezinden Türk Kızılayına destek

Akhisar Gençlik Merkezi ile Türk Kızılayı tarafından kan bağış kampanyası düzenlendi.

Geçtiğimiz günlerde Türk Kızılayının kan stoklarında ciddi azalma olduğu yönünde yetkililerin açıklama yapmasının ardından Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Akhisar Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından kan bağış kampanyası düzenlendi. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Hüseyin Oktay, kan bağışının sadece ihtiyaç doğduğunda değil her daim yapılması gereken bir faaliyet olduğunu dile getirdi. Oktay, "Geçtiğimiz günlerde Türk Kızılay’ı yetkilileri tarafından ağır kış koşullarından dolayı kan stoklarının kırmızı alarm verdiği açıklamalarının ardından kurum çalışanlarımız, gönüllü gençlerimizle birlikte kan bağışında bulunduk. Kan bağışı sadece ihtiyaç anında değil her daim yapılması gereken bir faaliyet olmalıdır. Bu anlamlı etkinliğe destek veren personelimize ve gönüllü gençlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Akhisar Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen kan bağışına Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Hüseyin Oktay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Mermer, müdürlük personeli ile gençlik liderleri,gönüllü gençler ve vatandaşlar katıldı.