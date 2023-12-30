Akgedik Barajından Bodrum’a su akışı başladı

Yaşanan kuraklık nedeniyle Bodrum Geyik ve Mumcular Barajları DSİ tarafından kapatılmıştı. Bu nedenle MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Yarımadanın birçok farklı noktasında ek içme suyu çalışmaları yapıldı. Yapılan bu çalışmalarla birlikte birçok mahallede su sıkıntısı sona ererken, bazı mahallelerde ise su sıkıntısı sürüyordu. Bu nedenle yüzde 50’nin üzerinde su stoğu bulunan Akgedik Barajından Bodrum’a su sağlanması için proje hazırlandı.