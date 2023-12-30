Akgedik Barajından Bodrum’a su akışı başladı
Yaşanan kuraklık nedeniyle Bodrum Geyik ve Mumcular Barajları DSİ tarafından kapatılmıştı. Bu nedenle MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Yarımadanın birçok farklı noktasında ek içme suyu çalışmaları yapıldı. Yapılan bu çalışmalarla birlikte birçok mahallede su sıkıntısı sona ererken, bazı mahallelerde ise su sıkıntısı sürüyordu. Bu nedenle yüzde 50’nin üzerinde su stoğu bulunan Akgedik Barajından Bodrum’a su sağlanması için proje hazırlandı.
MUSKİ tarafından hazırlanan projelerin izin süreçlerinin arından ilk kazma vurularak çalışmalar başladı. Çalışmalar sonunda MUSKİ ekipleri tarafından bölgeye yeni içme suyu hattı ve içme suyu deposu yapıldı. 28 personel 5 iş makinesi ile hızlı bir şekilde tamamlanan çalışmaların yanı sıra bölgede elektrik nakil hatları ve gerekli düzenlemeler yapıldı.
Çalışmanın sonucunda Bodrum’a Akgedik Barajından günlük 20 bin metreküp ilave su sağlanmaya başlandı. Geyik Barajından su alınamamasından kaynaklı su kesintilerinin önüne geçildi.
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