THY - Nevşehir
0553 313 94 23

Akfen’e turizm dopingi

Akfen GYO Genel Müdürü Sertaç Karaağaoğlu, turizm sektöründe 3 yıl önce başlayan sıkıntıların, yerini hızlı bir yükselişe bıraktığını söyledi.

04 Eylül 2018 Salı 11:47
Akfen’e turizm dopingi

Akfen GYO Genel Müdürü Sertaç Karaağaoğlu, “Akfen GYO olarak bu dönemi sabırla bekledik. Türkiye’de geçen yıl açtığımız 15’inci otelimizle oluşturduğumuz portföy de gelir anlamında sürdürülebilirliğini zor dönemlere rağmen ispat etmiş oldu” dedi.

Akfen GYO’nun Türkiye’de 2 bin 477 odası bulunan 15 otelinde Ocak-Temmuz 2018’de doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre 6,8’lik artışla yüzde 66,4’e ulaştı. Bu otellerdeki ortalama oda başına gelir de yüzde 26,2 artışla 172,2 TL olarak gerçekleşti.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 11:47
  1. Akfen GYO
  2. Genel Müdürü Sertaç Karaağaoğlu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Egeli ihracatçılardan 4 koldan tanıtım atağı
    1. Egeli ihracatçılardan 4 koldan tanıtım..
    2. Sağlık Bakanlığı personel alımı..
    3. Bakan açıkladı:15 bin personel alacağız
    4. Erdoğan: Doları aramızdan çıkaralım
    5. Diriliş Ertuğrul o ülkede fırtınalar..
    6. Akfen’e turizm dopingi
    7. Asansör boşluğuna düşen inşaat işçi..
    8. Sağlık Bakanlığı ilkokul mezunu 5298..
    9. Bu rezaletin vebali büyük
    10. Ünlü markalardan Türkiye’ye ‘güven’..
    11. Marmaray'da sefer sayısı arttı
    12. Bakan belediye başkanını uyardı!..
    13. Rusya İdlib'i vurdu
    14. Antalya'da kuduz karantinası! 7..
    15. Katar’la imzalar bugün atılıyor
    16. Kurtuluş üretim odaklı ekonomide
    17. AK Parti'den ittifak açıklaması!
    18. İran'dan stokçulara dev operasyon!
    19. Ajan Brunson’un avukatından ’AYM’ açıkla
    20. Tamirci çırağının korkunç ölümü! Rot..
    Eski Cumhuriyet Savcısı, çöplükte ölü olarak bulundu
    Eski Cumhuriyet Savcısı, çöplükte ölü olarak bulundu
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Güvenlik görevlisinin dikkati hayat kurtardı! 'Karnım ağrıyor dedi ve...'
    Güvenlik görevlisinin dikkati hayat kurtardı! 'Karnım ağrıyor dedi ve...'
    Erdoğan başlattı! İngiltere ve Almanya'dan sonra Çin de harekete geçti
    Erdoğan başlattı! İngiltere ve Almanya'dan sonra Çin de harekete geçti
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Üniversite rektöründen Adnan Oktar sözleri: Bugüne kadar vatan, millet diyen birinin...
    Üniversite rektöründen Adnan Oktar sözleri: Bugüne kadar vatan, millet diyen birinin...
    İsrail'den küstah tehdit: Her an vurabiliriz
    İsrail'den küstah tehdit: Her an vurabiliriz