Akfen’e turizm dopingi

Akfen GYO Genel Müdürü Sertaç Karaağaoğlu, “Akfen GYO olarak bu dönemi sabırla bekledik. Türkiye’de geçen yıl açtığımız 15’inci otelimizle oluşturduğumuz portföy de gelir anlamında sürdürülebilirliğini zor dönemlere rağmen ispat etmiş oldu” dedi.

Akfen GYO’nun Türkiye’de 2 bin 477 odası bulunan 15 otelinde Ocak-Temmuz 2018’de doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre 6,8’lik artışla yüzde 66,4’e ulaştı. Bu otellerdeki ortalama oda başına gelir de yüzde 26,2 artışla 172,2 TL olarak gerçekleşti.