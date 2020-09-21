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Ekonomi Akdeniz'den hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yılın 8 ayında yüzde 26 arttı
Ekonomi

Akdeniz'den hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yılın 8 ayında yüzde 26 arttı

AHKİB Başkanı Gürkan Tekin: - "2020 Ocak-Ağustos dönemindeki ihracat geçen yılın aynı dönemine göre 216 milyon dolardan yüzde 26 artışla 274 milyon dolara yükseldi"

Yeniakit Publisher
2020-09-21 11:04:38 -
Akdeniz'den hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yılın 8 ayında yüzde 26 arttı

MERSİN (AA) - HAKAN CAN ŞAHİN - Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Başkanı Gürkan Tekin, birlik üyesi ihracatçıların ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artışla 274 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdiğini bildirdi.

Tekin, AA muhabirine, yurt dışındaki müşterilerin özellikle mart ve nisan aylarında durdurduğu alımları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) normalleşme sürecinin başlaması ve ellerindeki stokların azalmasıyla yeniden başlattığını, bu nedenle ihracatta artış yaşandığı söyledi.

Bunun yanı sıra bugüne kadar bekleyen Avrupa pazarının da açılmasıyla siparişlerin yeniden ivme kazanmaya başladığını belirten Tekin, ''2020 Ocak-Ağustos dönemindeki ihracat geçen yılın aynı dönemine göre 216 milyon dolardan yüzde 26 artışla 274 milyon dolara yükseldi.'' dedi.

- En fazla ihracat Hollanda'ya

Tekin, bu dönemde en fazla Hollanda, Almanya ve İspanya pazarlarına ihracat gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Birliğin, geçen yılın ocak-ağustos döneminde Hollanda'ya 6,4 milyon dolarlık ihracat hacmi olduğuna değinen Tekin, şöyle devam etti:

''Bu yılın aynı döneminde Hollanda'ya 66 milyon dolarlık ihracata imza attık. Hollanda'ya yaptığımız ihracatı ürün gruplarına göre ele aldığımızda ilk sırada 52 milyon dolar değer ile konfeksiyon ürünleri yer alıyor. Bunu 6,3 milyon dolar ile bay dış giyim, 3,2 milyon dolar ile hazır eşya takip etti. İkinci büyük ihracat pazarımız olan Almanya'ya söz konusu dönemde 62 milyon dolarlık, sektörümüzün ana pazarlarından İspanya'ya ise 45 milyon dolar ihracat yaptık.''

Tekin, birliğin, ihracat hacmini gelecek aylarda da artırmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

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