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Gündem Akdeniz'de peş peşe depremler
Gündem

Akdeniz'de peş peşe depremler

Sabah saat 05.44 sularında Akdeniz açıklarında 3,6 şiddetinde bir deprem gerçekleşti. Geçtiğimiz haftalarda da peş peşe depremler yaşanmış ve endişeye neden olmuştu.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 07:02:00 - 2020-10-04 07:04:27
Akdeniz'de peş peşe depremler

Saat 05.44 sıralarında Akdeniz'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 22 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem Muğla kıyılarından da hissedildi.

Depreme ilişkin detaylar AFAD'ın sitesinde yer aldı. 

Sarsıntı en çok Muğla'nın Datça ilçesinde hissedildi.

Peş peşe depremler

Geçtiğimiz haftalarda 18 Eylül tarihinde de peş peşe depremler meydana gelmişti.

18 Eylül 2020'de saat 00.13'te Akdeniz'de şiddeti 3.7 olan bir deprem meydan gelmişti. Deprem yerin 5.20 kilometre derinliğinde meydana gelmişti.

Yine aynı tarihte Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.28'de Akdeniz açıoklarında 5,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yaklaşık 7,09 kilometre derinliğinde oldu.

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