Akdeniz'de korkutan depremler! Yine sallandı
Öğle saatlerinde 4,6 ile sallanan Marmaris ilçesinde bir deprem daha meydana geldi. 18.08'de sallanan ilçede, depremin şiddeti 3,9 olarak ölçüldü.28 Ağustos 2019 Çarşamba 19:07
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 18.08'de Marmaris ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı meydana geldi.
Akdeniz'in 29,92 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Marmaris ilçesine 84,78 kilometre mesafede olduğu belirlendi. İlçede öğle saatlerinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem olmuştu.
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