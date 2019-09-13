Akdeniz'de ilkkez görülen balığa 'Fenerbahçe' adı verildi

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) tarafından İskenderun Körfezi'nde yapılan araştırmalarda, Türkiye sularında ilk kez görülen bir balık cinsine, sarı lacivert deseninden dolayı "Fenerbahçe" adı verildi.

İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Deniz Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Turan, AA muhabirine, bilimsel adı "Pomacanthus imperator" olan balığa, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü projesi kapsamında, İskenderun Körfezi'nde yapılan araştırmalar sonucu rastlandığını anlattı.

Bu balığın daha çok tropik denizlerde yaşayan bir balık türü olduğunun altını çizen Prof. Dr. Turan, balığa Türkiye suları ve denizlerinde ilk kez rastlandığını söyledi.

Küresel iklim değişikliği ve Akdeniz'in ısınmasıyla tropik denizlerde yaşayan canlıların Süveyş Kanalı üzerinden bu bölgelere giriş yaptığını tespit ettiklerini belirten Turan, şöyle konuştu:

"Akdeniz'in ısınması Türkiye denizlerine doğru bir göç oluşturmaktadır. Bunun sonucu olarak Kızıl Deniz'den gelen birçok balık buralara giriş yapıyor. Bu da en son tespit ettiğimiz "Pomacanthus imperator" olarak bilinen balıktır. Akvaryum tarzı bir balıktır. Bunun gibi daha önce de papağan balığı ve aslan balığı kayıtlarını verdik. Bu da o tarzlar gibi renkli, gösterişli bir balıktır. Bunun herhangi bir zehirli etkisi görülmemektedir. Biz buna Fenerbahçe formasına benzediği için Fenerbahçe adını vermeyi uygun gördük. Tarım ve Orman Bakanlığına da bildirerek Türkiye denizlerinde yeni bir tür olarak 'Fenerbahçe' balığı görülmüş ve kayıtlara geçmiş oldu."

"Dalış turizmi için uygun bir tür"

İskenderun Körfezi'nin çeşitli balık türlerine ev sahipliği yapan bir yer olduğunu aktaran Turan, buranın adeta bir akvaryuma dönüşmeye başladığını ifade etti.

Ortalama bir kilogram ağırlığında ve 31 santimetre uzunluğundaki "Fenerbahçe" adı verilen balığın da dalış turizmi için uygun bir tür olduğuna dikkati çeken Turan, şunları söyledi:

"Bu mercan resiflerinin olduğu yerlerde beslenen bir balık. Ekolojik olarak Türkiye denizlerinde ne gibi bir sonuçlar doğurur, bunu zaman içerisinde göreceğiz. TAGEM projesi kapsamında bunları da araştırıyoruz. Bunların ekosisteme dayalı yönetimini oluşturmaya çalışıyoruz. Bunları da bakanlık projemiz içerisinde rapor ettik ve bildirdik. Balığın Akdeniz'de görüldüğü ve adının Fenerbahçe olduğu, uluslararası bilim dergisi Natural and Engineering Sciences tarafından yayın aşamasında kabul edildi. Yayın sonrası bu balığı 'Fenerbahçe' adıyla uluslararası literatüre kazandırmış olacağız."