Akdeniz'de bunun benzeri yok! Tenekeyi kraker gibi yedi

Balon balığını tutan balıkçı o anları ‘Korkunç’ diye kayda alırken, uzmanı Akdeniz’deki en keskin dişlere sahip balık türü olduğunu ve vatandaşların elleriyle kesinlikle balığın ağız kısmına temas etmemesi gerektiğini söyledi.

Antalya’nın Kumluca ilçesi Adrasan açıklarına balık avına çıkan Savaş Dursun’un oltasına zehir ve diş keskinliğiyle korku salan yaklaşık yarım metrelik balon balığı takıldı. Eliyle tuttuğu balığın ağzına teneke içecek kutusunu tutan Dursun, gördüğü manzara karşısında adeta şok oldu. Balon balığı, keskin ve güçlü diş yapısıyla tenekeyi kraker yer gibi yedi. O anları kaydeden Dursun, ‘Korkunç’ diye nitelendirdiği olay hakkında, “İnanılmaz büyük bir balon balığı yakaladık. Bunu yakalarsanız asla ve asla parmağınızı ağzına sokmayın. Çok dikkatli olun” uyarısında bulundu.



Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, söz konusu türün Kızıldeniz’den Akdeniz’e gelen en büyük tür olan mavi benekli balon balığı (Lagocephalus Sceleratus) türü olduğunu bildirdi. Söz konusu türün riskli türlerden olduğunu kaydeden Gökoğlu, “Balıkçıların en çok ağlarına ve oltalarına zarar veren bir türdür. Balıkçılar bunu ağlarında yakalarsa bu balığa dikkat etmeleri gerekir, ellerine zarar verebilir. Bu balıkların diş yapısı adeta bir kerpeten gibidir. Bütünleşmiş şekilde 4 adet dişi var” dedi.



Uyarılarına devam eden Gökoğlu, “Bir vatandaşın elini ısırdığı zaman koparma riski olabilir. Çünkü çok güçlü bir çene yapısı var. Şu anda Akdeniz’de bu keskinlikte dişleri olan başka bir tür yok. Ancak insanları gördükleri zaman kaçarlar. Deniz kenarında balık temizliyorsanız balon balığı kokuyu algıladığı zaman ise o balığı yemek için yaklaşır ve balığı alır” şeklinde konuştu.

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