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Aktüel

Akdeniz'de 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkma keyfi

Yeniakit Publisher
2020-06-07 16:00:18 -
Akdeniz'de 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkma keyfi

ANTALYA (AA) - Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulaması kapsamında yeniden dışarı çıkmanın keyfini yaşadı.

Antalya'da saat 14.00'ten itibaren sokağa çıkmaya başlayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan kişilerin sosyal mesafe kuralına uyup, maske taktıkları gözlendi.

Özellikle deniz manzaralı parklarda yoğunluk oluşturanlar havanın güneşli olması nedeniyle gölgelik alanlarda zaman geçirmeyi tercih etti.

Kontrollerini sürdüren polis ekipleri, vatandaşlara sosyal mesafeyi korumaları uyarısında bulundu.

- Muğla

Muğla'da da dışarı çıkan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar sokaklarda yürüyüş yapıp, parklarda oturdu.

Polis ekipleri ve bekçiler yoğunluk olan bölgelerde vatandaşları sosyal mesafe kuralına riayet etmeleri için uyardı.

Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde de sahil bandında yürüyüş yapanlar, dışarıda olmanın keyfini çıkardı.

Vatandaşlar, sıcak hava nedeniyle parklardaki ağaçların altında oturmayı tercih etti.

- Burdur

Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'na çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar banklarda oturarak güneşli havanın tadını çıkardı.

Maske taktıkları ve sosyal mesafe kuralına uydukları gözlemlenen yaşlılar, akranlarıyla sohbet etti.

- Isparta

Isparta'da ise sokağa çıkma kısıtlamasına ara verilmesini fırsat bilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar Mimar Sinan Caddesi'nde yürüyüş yaptı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda güzel havanın tadını çıkaranların maske taktıkları ve sosyal mesafeye uydukları dikkati çekti.

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