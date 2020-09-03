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Aktüel Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özkan, babasıyla çektikleri videoyla duygulandıran öğrenciyi ağırladı
Aktüel

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özkan, babasıyla çektikleri videoyla duygulandıran öğrenciyi ağırladı

Yeniakit Publisher
2020-09-03 18:02:16 -
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özkan, babasıyla çektikleri videoyla duygulandıran öğrenciyi ağırladı

ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda üniversite kazandığını babasıyla öğrendiği anları sosyal medya hesabından paylaşan ve videosu büyük ilgi gören Berna Toska ve ailesiyle bir araya geldi.

Sosyal medyada çok sayıda yorum ve beğeni toplayan videonun ardından kazandığı üniversitenin bulunduğu Antalya'ya ailesiyle Sakarya'dan gelen 18 yaşındaki Toska, Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki Diş Hekimliği Fakültesini gezdi.

Kayıt işlemlerinin ardından genç kız ve ailesini, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özkan, makamında ağırladı.

Berna Toska'yı tebrik eden Özkan, "Berna'nın Akdeniz Üniversitesini kazanmasından dolayı yaşadığı mutluluk ve coşku bizleri de çok mutlu etti. Öğrencilerin kazandığı üniversiteyi, bölümünü severek, isteyerek gelmesi bizlerin de motivasyonunu çok arttırıyor. Bir işi severek yapmak yaptığın işin kalitesini o derecede etkiliyor. Bu sebeple üniversitemizde alacağı kaliteli eğitim sonrasında çok başarılı olacağına inanıyorum."diye konuştu.

Üniversiteyi ve kazandığı fakülteyi çok beğendiğini ifade eden Toska, tercih öncesinde Akdeniz Üniversitesini araştırdığını anlattı.

Sosyal medyada konuştuğu öğrencilerin Akdeniz Üniversitesini methettiklerini belirten Toska, "Akdeniz Üniversitesi gibi iyi bir üniversiteyi kazandığım için çok mutluyum." dedi.

Sevincini paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirten Berna Toska, günün anısına Rektör Özkan ile öz çekim yaptı.

Fakültesini de gezen Toska ve ailesine, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Kuştarcı eşlik etti.

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