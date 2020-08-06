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Eğitim

Akdeniz üniversitesi KYK öğrenci yurdu nerede?

Akdeniz Üniversitesine yakın KYK yurtları | Üniversite tercih döneminde en çok araştırılan konuların başında hiç kuşkusuz üniversitelere yakın KYK yurdu olup olmadığı konusu geliyor. Akdeniz Üniversitesi’ne yerleşmek isteyenler “Akdeniz Üniversitesi yakın KYK yurtları” , “Antalya KYK yurtları nerede” , “KYK Antalya yurt ücretleri” , “Antalya yurt fiyatları 2020” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 10:51:00 -
Akdeniz üniversitesi KYK öğrenci yurdu nerede?

 

Üniversite tercih işlemleri 6-14 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Üniversite kayıtları ise 31 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde yapılacak. Hem aileler hem de öğrenciler yazacakları üniversitelerin yakınında yurt olup olmadığını araştırıyor. İşte, detaylar.

Akdeniz üniversitesi KY öğrenci yurdu nerede?

Akdeniz Üniversitesi kampüsü içinde, yakınında ve çevre ilçelerde KYK yurtları bulunuyor. İşte, Akdeniz Üniversitesi’ne yakın yurtların listesi:

MURATPAŞA ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(242) 227-2923,0(242) 227-2930

Faks: 02422272921

Adres : PINARBAŞI MAH. DUMLUPINAR BULVARI NO:888 KONYAALTI/ ANTALYA

MANAVGAT ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(242) 742-11-72

Faks: 0(242) 742 11 73

Adres : EMEK MAH. 3053 Sok. No: 1 Manavgat/ANTALYA

KUMLUCA ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Ayrı

Telefon : -

Faks: 0242-8870782

Adres : ELLİNCİ YIL MAH. AFET EVLERİ SOK. NO:60-A KUMLUCA-ANTALYA (A-B-C KIZ BLOK ) KASAPÇAYIRI MAH.DEMİRCİ TEPESİ NO:4 KUMLUCA ANTALYA (D ERKEK BLOK)

ALANYA TERKEN HATUN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : -

Faks: 0(242) 513-3024

Adres : A-B BLOK SARAY MAH. YUNUS EMRE CAD. HANCI İBRAHİM SOK. NO:4 ALANYA-ANTALYA C BLOK KIZLARPINARI MAH. ÇEKİCİOĞLU SOKAK NO:11 ALANYA ANTALYA

ALANYA ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(242) 514-09-87,0(242) 538-78-06

Faks: 02425387809

Adres : A BLOK : Oba Mahallesi Çevre Yolu Caddesi No:56 Alanya/ANTALYA - B BLOK : Oba Mahallesi Yüzbaşıoğlu Sokak No:8

AKDENİZ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(242) 226-20-00,0(242) 226-20-03

Faks: 02422262011

Adres : AKDENİZ ÜNİV. KAMPÜSÜ DUMLUPINAR BULVARI PINARBAŞI MAHALLESİ Alanya/ANTALYA

AKDENİZ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(242) 226-20-00,0(242) 226-20-03

Faks: 02422262011

Adres : AKDENİZ ÜNİV. KAMPÜSÜ DUMLUPINAR BULVARI PINARBAŞI MAHALLESİ

ŞEHZADE KORKUT ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : -

Faks: 0

Adres : PINARBAŞI MAHALLESİ DUMLUPINAR BULVARI NO:888 KONYAALTI/ANTALYA

ELMALILI HAMDİ YAZIR ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(242) 227-8085,0(242) 227-8086

Faks: 02422278078

Adres :PINARBAŞI MAHALLESİ DUMLUPINAR CADDESİ NO:456/2 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KAMPUSÜ KONYAALTI ANTALYA

AHMET HAMDİ AKSEKİ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(242) 227-53-20

Faks: 02422275358

Adres : KÜLTÜR MAH. 3805 Sk. No: 6 Kepez – Antalya

MANAVGAT ŞELALE ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(242) 742-18-34

Faks: 0242 7421830

Adres : MESLEK YÜKSEK OKULU YANI EMEK MAHALLESİ 3042 SOKAK NO:5 MANAVGAT/ANTALYA

KORKUTELİ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Ayrı

Telefon : 0(242) 643-3700,0(242) 643-3701

Faks: 02426433702

Adres :  UZUNOLUK MAH. 1555 SK NO: 4 BALLIK MEVKİİ (YENİ MYO YANI) KORKUTELİ/ANTALYA

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