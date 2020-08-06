Akdeniz üniversitesi KYK öğrenci yurdu nerede?
Akdeniz Üniversitesine yakın KYK yurtları | Üniversite tercih döneminde en çok araştırılan konuların başında hiç kuşkusuz üniversitelere yakın KYK yurdu olup olmadığı konusu geliyor. Akdeniz Üniversitesi’ne yerleşmek isteyenler “Akdeniz Üniversitesi yakın KYK yurtları” , “Antalya KYK yurtları nerede” , “KYK Antalya yurt ücretleri” , “Antalya yurt fiyatları 2020” konularını araştırıyor.
Üniversite tercih işlemleri 6-14 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Üniversite kayıtları ise 31 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde yapılacak. Hem aileler hem de öğrenciler yazacakları üniversitelerin yakınında yurt olup olmadığını araştırıyor. İşte, detaylar.
Akdeniz üniversitesi KY öğrenci yurdu nerede?
Akdeniz Üniversitesi kampüsü içinde, yakınında ve çevre ilçelerde KYK yurtları bulunuyor. İşte, Akdeniz Üniversitesi’ne yakın yurtların listesi:
MURATPAŞA ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(242) 227-2923,0(242) 227-2930
Faks: 02422272921
Adres : PINARBAŞI MAH. DUMLUPINAR BULVARI NO:888 KONYAALTI/ ANTALYA
MANAVGAT ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(242) 742-11-72
Faks: 0(242) 742 11 73
Adres : EMEK MAH. 3053 Sok. No: 1 Manavgat/ANTALYA
KUMLUCA ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Ayrı
Telefon : -
Faks: 0242-8870782
Adres : ELLİNCİ YIL MAH. AFET EVLERİ SOK. NO:60-A KUMLUCA-ANTALYA (A-B-C KIZ BLOK ) KASAPÇAYIRI MAH.DEMİRCİ TEPESİ NO:4 KUMLUCA ANTALYA (D ERKEK BLOK)
ALANYA TERKEN HATUN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : -
Faks: 0(242) 513-3024
Adres : A-B BLOK SARAY MAH. YUNUS EMRE CAD. HANCI İBRAHİM SOK. NO:4 ALANYA-ANTALYA C BLOK KIZLARPINARI MAH. ÇEKİCİOĞLU SOKAK NO:11 ALANYA ANTALYA
ALANYA ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(242) 514-09-87,0(242) 538-78-06
Faks: 02425387809
Adres : A BLOK : Oba Mahallesi Çevre Yolu Caddesi No:56 Alanya/ANTALYA - B BLOK : Oba Mahallesi Yüzbaşıoğlu Sokak No:8
AKDENİZ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(242) 226-20-00,0(242) 226-20-03
Faks: 02422262011
Adres : AKDENİZ ÜNİV. KAMPÜSÜ DUMLUPINAR BULVARI PINARBAŞI MAHALLESİ Alanya/ANTALYA
AKDENİZ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(242) 226-20-00,0(242) 226-20-03
Faks: 02422262011
Adres : AKDENİZ ÜNİV. KAMPÜSÜ DUMLUPINAR BULVARI PINARBAŞI MAHALLESİ
ŞEHZADE KORKUT ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : -
Faks: 0
Adres : PINARBAŞI MAHALLESİ DUMLUPINAR BULVARI NO:888 KONYAALTI/ANTALYA
ELMALILI HAMDİ YAZIR ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(242) 227-8085,0(242) 227-8086
Faks: 02422278078
Adres :PINARBAŞI MAHALLESİ DUMLUPINAR CADDESİ NO:456/2 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KAMPUSÜ KONYAALTI ANTALYA
AHMET HAMDİ AKSEKİ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(242) 227-53-20
Faks: 02422275358
Adres : KÜLTÜR MAH. 3805 Sk. No: 6 Kepez – Antalya
MANAVGAT ŞELALE ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(242) 742-18-34
Faks: 0242 7421830
Adres : MESLEK YÜKSEK OKULU YANI EMEK MAHALLESİ 3042 SOKAK NO:5 MANAVGAT/ANTALYA
KORKUTELİ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Ayrı
Telefon : 0(242) 643-3700,0(242) 643-3701
Faks: 02426433702
Adres : UZUNOLUK MAH. 1555 SK NO: 4 BALLIK MEVKİİ (YENİ MYO YANI) KORKUTELİ/ANTALYA
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