Akdeniz tahtında sarsıntı: Nordik diyet geliyor

Yıllardır “sağlıklı beslenmenin altın standardı” olarak görülen Akdeniz diyetine yeni bir rakip çıktı: Nordik diyet.

Zeytinyağı yerine tütsülenmiş balık, beyaz ekmek yerine çavdar, narenciye yerine yaban mersini ve böğürtlen gibi orman meyvelerini merkeze alan bu beslenme biçimi, 2026 itibarıyla özellikle Kuzey Avrupa ve Birleşik Krallık’ta hızla yayılıyor.

Independent'ın aktardığına göre soğuk iklim mutfaklarından doğan Nordik diyet; tam tahıllar, yağlı balıklar, mevsimlik sebzeler ve düşük şeker tüketimiyle Akdeniz diyetiyle benzer bir sağlık profili sunuyor. Ancak daha sade, daha yerel ve daha “pragmatik” bir yaklaşım benimsiyor.

İLGİ VERİLERLE DOĞRULANIYOR

Birleşik Krallık merkezli süpermarket zinciri Waitrose’un verilerine göre, internet sitesinde “İskandinav mutfağı” aramaları son bir yılda yüzde 80 arttı. Çavdar ekmeği aramaları yüzde 133, tütsülenmiş balık aramaları ise yüzde 50 yükseldi. “Tütsülenmiş somonlu çavdar ekmeği” tariflerine olan ilgi ise yalnızca son bir ayda yüzde 261 artış gösterdi.

Waitrose trend ve inovasyon yöneticisi Lizzie Haywood, bu yükselişi hem görsel çekicilik hem de pratiklikle açıklıyor. Haywood’a göre İskandinav kahvaltı kültürü, “smörgåsbord” olarak bilinen ve herkesin kendi tabağını zahmetsizce oluşturabildiği paylaşımcı yapısıyla öne çıkıyor.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR DA DESTEKLİYOR

Kopenhag Üniversitesi ve Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü’nün yürüttüğü çalışmalara göre Nordik diyet; kolesterol seviyelerinde iyileşme, kan şekeri kontrolünde artış ve Batı tipi beslenmeye kıyasla mütevazı düzeyde kilo kaybıyla ilişkilendiriliyor.

Uzmanlara göre bu diyetin yükselişi yalnızca sağlıkla sınırlı değil. Sosyal medyada yaygınlaşan “smörgåsbord estetiği”, ultra işlenmiş kahvaltılık gevrekler ve şekerli hamur işlerinden uzaklaşma eğilimiyle birleşiyor. Çavdar ekmeği, yumurta, alabalık, dereotu ve orman meyveleri, Londra’dan Kopenhag’a brunch menülerinin vazgeçilmezleri arasında yer almaya başladı.

Akdeniz diyeti yıllar içinde zeytinyağını mutfağın merkezine yerleştirmişti. Uzmanlara göre Nordik diyetin yükselişiyle birlikte sofralarda dereotu, çavdar ve tütsülenmiş balığın daha sık görülmesi sürpriz olmayacak.