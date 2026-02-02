Bu diyet riski düşürüyor: Tabaktaki seçim belirleyici

BESLENME BÖBREKLERİ NASIL ETKİLER? Dr. Joshi’ye göre, beslenme böbrekleri doğrudan ve dolaylı olarak etkiler. Çünkü yeme alışkanlıkları, diyabet ve yüksek tansiyon gibi böbrek fonksiyonlarını bozan hastalıkların gelişiminde rol oynar. Dr. Joshi “Bitkisel gıdalar gezegendeki en sağlıklı besinler arasındadır; dolayısıyla böbrekler için de yararlı olmaları şaşırtıcı değildir” ifadelerini kullandı. Lif açısından zengin ve ilave şeker içeriği düşük gıdalar, insülin direncini azaltarak tip 2 diyabet riskini düşürür. Bu durum, böbrek hastalığının en önemli nedenlerinden biridir. Ayrıca, işlenmiş gıdalarda sıkça bulunan sodyumun azaltılması, yüksek tansiyonun önlenmesine ve böbrek üzerindeki yükün hafiflemesine yardımcı olur. EAT-Lancet diyeti, hayvansal proteinlerin tüketimini sınırlandırır. Woolley, vücudun proteinleri sindirirken böbreklerin süzmesi gereken atıklar oluştuğunu, böbrek hastalığı bulunan kişilerde bu sürecin zorlaştığını belirtti. Bu nedenle protein alımının sınırlanmasının böbreklerin iş yükünü azaltabileceğini vurguluyor. Ayrıca, hayvansal proteinlerde yüksek miktarda bulunan fosforun da böbrekler tarafından süzüldüğünü; bitkisel kaynaklı proteinlerdeki fosforun ise vücut tarafından daha az emildiğini ifade ediyor.