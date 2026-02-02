Bu diyet riski düşürüyor: Tabaktaki seçim belirleyici
Yeni bir araştırma, bitki ağırlıklı EAT-Lancet diyetine yüksek uyumun kronik böbrek hastalığı riskini azaltabileceğini ortaya koydu. Doğru beslenme, sağlıklı yaşlanmayı destekleyebilir, beyin yaşlanmasını yavaşlatabilir, bağırsak sağlığını etkileyebilir ve daha birçok fayda sağlayabilir. Yeni bir araştırma ise böbrek hastalığı riskini azaltabilecek belirli bir diyeti öne çıkardı. Araştırma, kronik böbrek hastalığını (KBH) önlemede etkili olabilecek yöntemleri ortaya koydu. KBH, böbrek fonksiyonlarının bozulmasıyla ortaya çıkan ve “ortalama olarak her yedi kişiden birini etkileyen, ancak hastaların yüzde 90’ının bu durumun farkında olmadığı” bir hastalık olarak tanımlanıyor.