Diyet yapanların gizli kahramanı: Bulgur neden tok tutuyor? İşte cevabı...

Pilavlık, köftelik esmer bulgur gibi birçok çeşidi olan bu eşsiz besin, vücuda sağladığı faydalarından dolayı çok fazla tercih ediliyor. Bulgur besin değeri açısından en kuvvetli besinlerden biri; çok iyi bir kompleks karbonhidrat ve lif kaynağı. Çinko, kepek, krom ve magnezyum doğal olarak bulgurun içerisinde yer alıyor. Ayrıca bunlara ek olarak selenyum, fitatlar ile B12 haricindeki tüm B vitaminlerini de içerir. Lif açısından da oldukça zengindir.