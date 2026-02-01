  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Diyet yapanların gizli kahramanı: Bulgur neden tok tutuyor? İşte cevabı...
Selma Savcı

Diyet yapanların gizli kahramanı: Bulgur neden tok tutuyor? İşte cevabı...

Sofralarımızın vazgeçilmezi olan Bulgur'un faydaları say say bitmiyor.

Son yıllarda sağlıklı beslenmenin vazgeçilmezleri arasında yer alan bulgur, diyet yapanların en büyük destekçilerinden biri olarak öne çıkıyor. Yüksek lif oranı ve düşük glisemik indeksi sayesinde uzun süre tokluk hissi sağlayan bu geleneksel besin, hem kilo kontrolüne yardımcı oluyor hem de vücudu ihtiyaç duyduğu vitamin ve minerallerle besliyor.

Bulgur ya bütün olarak ya da Ortadoğu ve Akdeniz mutfağındaki şekliyle iri (pilavlık), orta ve küçük (köftelik), taneler haline getirilerek kullanılmaktadır. Bulgur, göçlerin de etkisi ile Avrupa ve Amerika'ya taşınmış ve buralarda, pirinç ve bazı makarna ürünlerine alternatif modern bir gıda ürünü halini almıştır.

Günümüzde beslenme, eski zamanlara nazaran yalnızca karın doyurmak üzerine gerçekleştirilen bir eylem olarak algılanmıyor. Beslenme yaşam kalitenizi artırmak, hastalıklardan korunmak, algı ve kavrama yeteneğini arttırmak, daha çok bilgi üretebilmek ve depolayabilmek için elimizdeki en önemli araç. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de buğdayın bulgurun yeri apayrı.

Pilavlık, köftelik esmer bulgur gibi birçok çeşidi olan bu eşsiz besin, vücuda sağladığı faydalarından dolayı çok fazla tercih ediliyor. Bulgur besin değeri açısından en kuvvetli besinlerden biri; çok iyi bir kompleks karbonhidrat ve lif kaynağı. Çinko, kepek, krom ve magnezyum doğal olarak bulgurun içerisinde yer alıyor. Ayrıca bunlara ek olarak selenyum, fitatlar ile B12 haricindeki tüm B vitaminlerini de içerir. Lif açısından da oldukça zengindir.

Yüksek oranda lif içermesi ve glisemik indeksi düşük bir besin olmasından dolayı bulgur, kan şekeri dengesinin kontrol altında tutulmasına katkıda bulunur. İçerdiği birçok vitamin, özellikle çinko, demir, magnezyum kemik sağlığının korunmasına destek olur. Diyet döneminde düzenli olarak bulgur yiyen kişiler daha uzun süre tok kalırlar ve sindirim sistemleri de hızlı çalıştığından kilo vermeleri kolay olur. Yapısındaki folik asitin en önemli özelliği anne karnındaki bebek sağlığı için de faydalı olmasıdır. İçerisindeki vitamin ve mineraller, cildi ve saçı beslemek için mucizevi bir etkiye sahiptir.

