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Gündem Akdeniz için kritik uyarı: Tsunami bekliyoruz
Gündem

Akdeniz için kritik uyarı: Tsunami bekliyoruz

UNESCO, 30 yıl içinde Akdeniz'de 1 metreyi aşan bir tsunami beklendiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 10:30:00 -
Akdeniz için kritik uyarı: Tsunami bekliyoruz

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO, Portekiz’in başkenti Lizbon’da gelecek hafta, Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı düzenleyecek.

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, konferansta “Tsunamiye Hazır” programını açıklayacak.

Azoulay tarafından açılanacak tsunami eğitim programı dahilinde halihazırda Karayipler, Pasifik ve Hint Okyanusu bölgelerindeki 21 ülkede 40 topluluğun pilot uygulama olarak eğitildiği belirtildi.

Tsunamiler daha sık gerçekleşecek

UNESCO açıklamasında, tsunamilerin nispeten seyrek meydana geldiğini ancak düşünülenden daha sık gerçekleştiğini ifade etti.

Örneğin, ABD'nin ev sahipliği yaptığı Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, yılda ortalama 7 olmak üzere 125 tsunami olayını kaydettiği vurgulandı.

"30 yıl içinde Akdeniz'de tsunami yaşanacak"

Dünya genelinde tsunamilerin çoğunlukla Pasifik ve Hint Okyanusu bölgelerindeki halkı etkilese de istatistiklere göre gelecek 30 yıl içinde Akdeniz’de 1 metreyi aşan tsunami dalgasının meydana geleceği öngörüldü.

UNESCO, tsunamilerin yüzde 78'inin deprem gibi sismik hareketlerden, yüzde 10'unun volkanik olaylardan ve heyelanlardan, yüzde 2'sinin ise meteorolojik olaylardan kaynaklandığını vurguladı.

UNESCO program dahilinde kıyı halkının tsunamilere karşı hazırlıklı olmalarını sağlamak, can kaybını, geçim kaynakları ve mal kayıplarını en aza indirgenmesinin amaçlandığı belirtildi.

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Yorumlar

Şaşkınım

Ne bu Şimdi AKİT, nesi kritik bunun. Zıplayarak aşılacak tehlikeli Tsunami;)

Musa

Daha erken olmaz mit? Tanrıyı oynuyorlar Amerika böyle Savaşlara devam ederse 30 yıl sonra insan kal.az Kissen merak etmesi .Allahın emirlerine uyulsa bugün ne harp nede kıtlık nede aclık olur.. Donald Amerika Avrupaya uydu oldukca batar.
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