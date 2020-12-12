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Aktüel Akdeniz için fırtına uyarısı
Aktüel

Akdeniz için fırtına uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-12-12 16:57:28 -
Akdeniz için fırtına uyarısı

ANKARA (AA) - Akdeniz'de yarından başlayarak salı gününün ilk saatlerine kadar fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de yarın öğlen saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerinden 6-8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Fırtınanın pazartesi gününün ilk saatlerinden itibaren etkisini artırarak 7-9 kuvvetinde (75-90 kilometre/saat) kuvvetli fırtınaya döneceği ve aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Doğu Akdeniz'de pazartesi gününün ilk saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu, akşam saatlerinden sonra doğu ve güneydoğu yönlerinden 6-8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına bekleniyor. Fırtınanın salı gününün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Fırtına nedeniyle ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

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