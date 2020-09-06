  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Akdamar Kilisesi'ndeki 8. ayin Kovid-19 tedbirleri altında başladı
Aktüel

Akdamar Kilisesi'ndeki 8. ayin Kovid-19 tedbirleri altında başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-06 11:13:08 -
Akdamar Kilisesi'ndeki 8. ayin Kovid-19 tedbirleri altında başladı

VAN (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan kilisede bu yıl 8'incisi düzenlenen ayin başladı.

Ayine katılmak üzere kente gelenler, Gevaş İskelesi'nde gerekli kontrollerin yapılmasının ardından teknelerle adaya götürüldü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sadece 25 kişinin alındığı adada Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, beraberindeki din adamları Peder Şirvan Mürzyan ve Kıdemli Peder Kırikor Damatyan ile adaya geldi.

Bir süre ziyaretçilerle sohbet eden Maşalyan, daha sonra kilisede gerçekleştirilen ayini yönetti.

Ayini, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Gevaş Kaymakamı Hamit Genç, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ izledi

Ayin öncesi gazetecilere açıklama yapan başrahip Tatul Anuşyan, 2010'dan bu yana her yıl ayin için kente geldiklerini söyledi.

Surp Haç Kilisesi'nin sadece Ermeni cemaati için değil tüm dünya için önemli bir değer olduğunu vurgulayan Anuşyan, şunları kaydetti:

"Bu kilise, bu coğrafyanın bir şaheseri. Dünyanın göz bebeği, Anadolu'muzdaki zenginliklerimizden bir tanesi. Dünya için önemli bir miras. Böyle bir mekanda bulunmak bize gurur veriyor. Devletimizin sunduğu imkanlarla her sene burada ayin yapıyoruz."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eski CHP Genel Başkanı konuştu! 'Resmen adaylığını başlattı'
Siyaset

Eski CHP Genel Başkanı konuştu! 'Resmen adaylığını başlattı'

Eski CHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP'den dışlanan Muharrem İnce’nin Memleket Hareketi'ni değerlendirerek, ‘İnce, Cumhurbaşkanlığına ..
Ünlü analistten dikkat çeken altın çağrısı
Ekonomi

Ünlü analistten dikkat çeken altın çağrısı

Vatandaşlar altın fiyatları düşecek mi? Altın fiyatları çıkacak mı? sorularına yanıt arıyor... Finans Analisti İslam Memiş altın fiyatları h..
Yunanistan sınırına tank sevkiyatı yapıldığı iddia edilmişti... Gerçek ortaya çıktı
Gündem

Yunanistan sınırına tank sevkiyatı yapıldığı iddia edilmişti... Gerçek ortaya çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin ardından Suriye sınırındaki tankları Yunanistan sınırına sevk etmeye başladığ..
Satılık 2017 model Toyota Corolla
Satılık 2017 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı