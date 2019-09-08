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Akdamar Kilisesi yedinci ayin için hazır

Akdamar Kilisesi’nde bu yıl yedincisi yapılacak ayin için Van’a gelen Ermeni Hristiyanlar teknelerle adaya taşınmaya başlanırken, Akdamar Adası’nda ise geniş güvenlik önlemleri alındı.

08 Eylül 2019 Pazar 11:17
Akdamar Kilisesi yedinci ayin için hazır

Akdamar Kilisesi’nde bu yıl yedincisi yapılacak ayin için Van’a gelen Ermeni Hristiyanlar teknelerle adaya taşınmaya başlanırken, Akdamar Adası’nda ise geniş güvenlik önlemleri alındı.


Van’ın Akdamar Adası’ndaki tarihi Ermeni Kilisesi’ndeki ayine saatler kalırken, tüm hazırlıklar en ince detayına kadar planlandı. Sabah saat 07.30 sıralarında Van merkeze 45 kilometre uzaklıkta bulunan Gevaş ilçesindeki Akdamar İskelesi’ne gelmeye başlayan din adamları ile konuklar teknelere alındı. 20 dakikalık tekne yolculuğunun ardından adaya ulaşan konuklar, ayin için hazırlıklara başladı. Ayin dolayısıyla Van Emniyet Müdürlüğü de adada ve iskele çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Van Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren dedektör köpekleri adada bomba araması yaparken, İl Jandarma Komutanlığına bağlı sahil güvenlik timleri ise gölde otomatik silahlarla güvenlik önlemi aldı. Saat 11.00’de başlayacak ayini Türkiye Ermeni Patrikhanesi Ruhani Kurul Başkanı Epsikopos Sahak Maşalyan yönetecek.



Akdamar Kilisesi


Van Valiliğinin teklifi ve dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın onayıyla yılda bir gün ayine izin verilen Van Gölü’ndeki ada üzerinde bulunan Akdamar Kilisesi, 915-921 yılları arasında inşa edildi. Daha sonra manastıra dönüştürülen kilise, 2007 yılında restore edilerek anıt müze olarak hizmet vermeye başladı. Vaspurakan Kralı 1. Gagik tarafından Keşiş Manuel’e yaptırılan kilise, Ermeni halkı açısından büyük önem taşıyor. Ermeniler, bu kiliseyi ziyaret etmeyi dini bir vecibe olarak görüyor.


Kutsal haç adına yaptırılan ve din adamlarının yetiştirilmesi açısından önem taşıyan kilisede 1915 yılına kadar din adamlarının yetiştiği ve bu tarihe kadar ayin yapıldığı biliniyor. 1915 yılındaki Rus işgalinin ardından ayine kapatılan ancak sit alanı olarak koruma altına alınan kilise, ilk kez geçen sene bir ayine ev sahipliği yaptı. Adanın ortasında yer alan kiliseye batı ve güneyden birer kapı vasıtasıyla giriliyor. Zengin figürlerin yer aldığı kilise duvarlarında İncil ve Tevrat’tan alınmış çeşitli sahneler de bulunuyor. Bu sahnelerden Yunus Peygamber’in denize atılması, Hz. Meryem ve kucağında İsa, Adem ile Havva’nın cennetten kovulması, Hazreti Davut ile Kral Goliat’ın mücadelesi, Samson Filistinli ikilisi, ateşte üç İbrani genci, aslan ininde Daniel figürleri göze çarpıyor. Dini ve dünyevi sahnelerden başka hayvan figürlerinin de göze çarptığı kilisenin iç tarafında ise günümüzde büyük ölçüde bozulmuş freskler yer alıyor.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 11:17
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