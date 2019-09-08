Akdamar Adası nerede?
Son günlerde çokça söz edilen Akdamar Adası’nın nerede olduğu sık sık aratılmaya başlandı. Peki, Akdamar Adası nerede?08 Eylül 2019 Pazar 21:25
Son günlerde çokça söz edilen Akdamar Adası’nın nerede olduğu sık sık aratılmaya başlandı. Peki, Akdamar Adası nerede?
Akdamar Adası, Türkiye'nin Van ve Bitlis illeri arasında bulunan Van Gölü'nün içinde yer alan ikinci büyük adadır.
Van Gölü'nde Akdamar, Çarpanak, Adır ve Kuş adaları bulunur. 1990 yılında söz konusu adalar için sit alanı kararı çıkmıştır. Akdamar Adası Van'ın Gevaş ilçesi sınırları içerisinde yer alır.
Akdamar mı Ahtamara mı?
Önce adanın adı Ahtamara iken zamanla dil evrelerinden dolayı günümüze Akdamar olarak gelmiş olduğu halk arasında yaygındır.
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