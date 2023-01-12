  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Araç sahipleri dikkat: Sıfır ve ikinci el araç piyasasına denetim! İşte Türkiye'deki fiyatlarda yükselişin nedeni

Perinçek: "Bu cinayeti MHP işlemedi" Cinayeti planlayanlar MHP'ye karşı planladı

CHP'den çılgın proje: Kanal İzmir!

Dünyaca ünlü jet sosyeteler, milyarderler İtalya'dan vazgeçip Türkiye'den almaya başladı! Esnaf şaşkın

Bu ne kibir Davutoğlu? “Cumhurbaşkanı bize uymazsa kriz çıkar” Herkes bu sözleri konuşuyor

CHP'den İzmir halkına 170 milyon TL'lik ‘intikam’ faturası!

Bir kere de hizmeti ile gündem olmadı! "ihaleye fesat karıştırma" suçundan dava açıldı

Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor! Araç sahipleri dikkat: Bu zam biraz büyük, depoları doldurun

Düpedüz bühtan Akşener’in 15 temmuz kılıfı kocaman balon

Yunanistan iyice şaşırdı! Akılalmaz iddia: Türkiye o Asya ülkesini vuracak
Kadın - Aile Akciğerleri 3 günde arınan usul, şifalı tarifler! Akciğeri temizliyor: Bir dizi karışımla veda edin
Kadın - Aile

Akciğerleri 3 günde arınan usul, şifalı tarifler! Akciğeri temizliyor: Bir dizi karışımla veda edin

Türkiye'de her yıl yaklaşık 100 bin kişi sigara nedeniyle ölüyor. Sigara, etraf lekeliliği, spor yapmamak ve daha pek çok şey ciğerlerimizi negatif etkiliyor. Akciğerler vücudumuzun en önemli organları arasında yer almaktadır. En başta sigara dahil olmak üzere hayati derecede önemli.İşte akciğerleri 3 günde arınan usul, sigara içenler için akciğer temizleme

Yeniakit Publisher
2023-01-12 11:31:00 - 2023-01-12 11:44:41
Akciğerleri 3 günde arınan usul, şifalı tarifler! Akciğeri temizliyor: Bir dizi karışımla veda edin

Akciğerleri arınan 3 günlük programa başlamadan evvel 2 gün evvelden sigarayı vazgeçmeniz gerekiyor. Bu sayede bedeniniz zehirden temizlemek için hazır hale gelecek. Sigarayı 2 gün evvel vazgeçip spor yaparak ve nebat çayı içerek bedeninizi hazırlayın.

1- 1,5 bardak suya 2 limonun suyunu sıkın ve kahvaltıdan evvel için.

2- Öğle yemeğinden evvel aynı ölçülerde greyfurt ve havuç suyu harcayın. Greyfurt ve havuç suyu solunum sistemini kumpaslar ve kanı alkalize eder.

3- Yemek sırasında 2 bardak potasyum ambarı yabanmersini seçim edin.

4- Akşam uyumadan evvel ise yeniden 2 bardak yabanmersini suyu harcayıp öyle yatın.

Akciğerleri temizleyen 6 süper gıda

Keçiboynuzu, akciğerlere detoks sağlıyor. Akciğerlerin sağlıklı olması için ilk olarak toksinlerden arınması gerekmektedir.
Akciğerlere doğal antibiyotik “sarımsak”
Zencefil, akciğerlerden zararlı maddeleri atar.
Üzüm çekirdeği kuvvetli bir antioksidan.

Akciğerleri temizleyen macun

Datça macunu, halk arasında Acıbadem macunu olarak da bilinir. Akciğer rahatsızlıkları ile savaşan, akciğer temizlemeye yardımcı olan doğal bir ürün olarak lanse edilen bu macun macunun sigaranın yan etkilerini azalttığı iddia ediliyor.

Akciğeri TEMİZLEYEN mucize karışım: Hazırlanışı: Kaynamış suyun içerisine esmer şeker döktükten sonra karıştırmaya başlayın. Rendelenmiş olan zencefil, sarımsak ve zerdeçal parçalarını suyun içine ilave edin ve tekrar kaynayana kadar bekleyin. Oda sıcaklığında biraz beklettikten sonra karışımı buzdolabında muhafaza edin.

Akciğer temizleme kürü Maranki: Bu uygulama ile, akciğerlerde ki sigara etkileri yavaşlatılır. Ebegümeci, ayrıca balgam attırır, akciğer kanserini engeller.

Böbrek taşının oluşmasını engelleyen 7 muazzam sır!
Böbrek taşının oluşmasını engelleyen 7 muazzam sır!

Sağlık

Böbrek taşının oluşmasını engelleyen 7 muazzam sır!

Herkes fayda beklerken çaktırmadan sizi alerji yapan 10 sebep! Deterjan, tuvalet kağıdı kullananlar dikkat
Herkes fayda beklerken çaktırmadan sizi alerji yapan 10 sebep! Deterjan, tuvalet kağıdı kullananlar dikkat

Kadın - Aile

Herkes fayda beklerken çaktırmadan sizi alerji yapan 10 sebep! Deterjan, tuvalet kağıdı kullananlar dikkat

Kuruluş Osman 112. son bölümü ekranlara geliyor! İsmihan Sultan'nın yeni planı: Bakın ne yaptı? Ortalığı karıştıracak
Kuruluş Osman 112. son bölümü ekranlara geliyor! İsmihan Sultan'nın yeni planı: Bakın ne yaptı? Ortalığı karıştıracak

Medya

Kuruluş Osman 112. son bölümü ekranlara geliyor! İsmihan Sultan'nın yeni planı: Bakın ne yaptı? Ortalığı karıştıracak

Cildi sıkılaştırıyor, sarkmaları önlüyor! Hem doğal hem çok etkili: Maskelerle güzelliğinize sürpriz hamleler
Cildi sıkılaştırıyor, sarkmaları önlüyor! Hem doğal hem çok etkili: Maskelerle güzelliğinize sürpriz hamleler

Kadın - Aile

Cildi sıkılaştırıyor, sarkmaları önlüyor! Hem doğal hem çok etkili: Maskelerle güzelliğinize sürpriz hamleler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23