Akciğerleri 3 günde arınan usul, şifalı tarifler! Akciğeri temizliyor: Bir dizi karışımla veda edin

Akciğerleri arınan 3 günlük programa başlamadan evvel 2 gün evvelden sigarayı vazgeçmeniz gerekiyor. Bu sayede bedeniniz zehirden temizlemek için hazır hale gelecek. Sigarayı 2 gün evvel vazgeçip spor yaparak ve nebat çayı içerek bedeninizi hazırlayın.

1- 1,5 bardak suya 2 limonun suyunu sıkın ve kahvaltıdan evvel için.

2- Öğle yemeğinden evvel aynı ölçülerde greyfurt ve havuç suyu harcayın. Greyfurt ve havuç suyu solunum sistemini kumpaslar ve kanı alkalize eder.

3- Yemek sırasında 2 bardak potasyum ambarı yabanmersini seçim edin.

4- Akşam uyumadan evvel ise yeniden 2 bardak yabanmersini suyu harcayıp öyle yatın.

Akciğerleri temizleyen 6 süper gıda

Keçiboynuzu, akciğerlere detoks sağlıyor. Akciğerlerin sağlıklı olması için ilk olarak toksinlerden arınması gerekmektedir.

Akciğerlere doğal antibiyotik “sarımsak”

Zencefil, akciğerlerden zararlı maddeleri atar.

Üzüm çekirdeği kuvvetli bir antioksidan.

Akciğerleri temizleyen macun

Datça macunu, halk arasında Acıbadem macunu olarak da bilinir. Akciğer rahatsızlıkları ile savaşan, akciğer temizlemeye yardımcı olan doğal bir ürün olarak lanse edilen bu macun macunun sigaranın yan etkilerini azalttığı iddia ediliyor.

Akciğeri TEMİZLEYEN mucize karışım: Hazırlanışı: Kaynamış suyun içerisine esmer şeker döktükten sonra karıştırmaya başlayın. Rendelenmiş olan zencefil, sarımsak ve zerdeçal parçalarını suyun içine ilave edin ve tekrar kaynayana kadar bekleyin. Oda sıcaklığında biraz beklettikten sonra karışımı buzdolabında muhafaza edin.

Akciğer temizleme kürü Maranki: Bu uygulama ile, akciğerlerde ki sigara etkileri yavaşlatılır. Ebegümeci, ayrıca balgam attırır, akciğer kanserini engeller.