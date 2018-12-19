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Akciğer sertleşmesi

Nefes almamızı zorlaştıran ve hava keseciklerinin etrafındaki kalınlaşmalara neden olan akciğer sertleşmesi, saman yığınları ile çalışan çiftçilerde, güvercin yetiştirme meraklılarında çok sık rastlanan bir hastalıktır.

19 Aralık 2018 Çarşamba 14:01
Akciğer sertleşmesi

Saman yığınları ile çalışan çiftçilerde, güvercin yetiştirme meraklılarında çok sık rastlanan bir hastalıktan söz edeceğiz bugün. Elbette sigara içenler de bunun tehdidi altında.

Akciğeri oluşturan ve alveol dediğimiz nefes almamıza ve oksijenlenmeyi sağlayan hava kesecikleri var.. Bu hava keseciklerin etrafında çeşitli sebeplerle kalınlaşma olursa oksijenlenme bozulur ve nefes alıp vermemiz zorlaşır.

Daha ileride akciğerler sertleşir ve büzüşür. İşte nefes almamızı zorlaştıran ve hava keseciklerinin etrafındaki kalınlaşmalara akciğer sertleşmesi denilmektedir.

Kanser değil!

Bu illet 100’den fazla farklı hastalığı içerir. Bu hastalıklar farklı olsalar da; akciğerlerde benzer değişikliklere sebep oldukları için aynı isim altında toplanmıştır. Hastalarda aynı şikayetlere yol açarlar.

Tıp dilinde "İnterstisyel akciğer hastalıkları" denen bu vak'alar kanser değildir ve mikrobik sebeplerle oluşmaz. Bulaşıcı da değildir.

Hastalıkların seyri faklı olabilir. Bazıları hafif seyrederken bazıları daha ciddi nefes darlığı ve solunum yetmezliği yapabilir.

Sebebi bilinmeyen interstisyel akciğer hastalıklarından en sık  görüleni "idyopatik pulmoner fibrozis"tir ve diğerlerine göre daha hızlı ilerler.

Akciğer fibrozisi

Akciğerin süngerimsi dokusunun kalınlaşması, sertleşmesi ve hastalıklı alanların yara izini andıran bir görünüm kazanması durumuna verilen addır.

Fibroz” sözcüğü, bu yara iyileşmesi ile gelişen sert dokuyu tanımlamakta kullanılan tıbbi bir terimdir.

Akciğer dokusu giderek sertleşip-kalınlaştıkça, akciğerlerden kana oksijenin geçişi zorlaşır.

Bunun sonucunda, beyin, kalp ve diğer organlar uygun şekilde çalışmaları için gereksinim duydukları oksijeni alamaz duruma gelirler.

Bazı hastalarda fibrozisin (yara izi gelişen dokunun) sebebi belirlenebiliyor. Maalesef çoğu hastada ise belirlenemiyor.

Ne sıklıkta ve kimlerde görülür?

İnterstisyel akciğer hastalıkları nadir görülen hastalıklardır (yüz bin nüfusta 60-100 hasta).

Sebebi bilinmeyen grupta bulunanlar daha sık 50 yaş üstünde kişilerde gelişmektedir.

Bu grubunun en önemli özelliği, altta yatan sebep ortadan kaldırıldığında çoğu hastalığın seyrinin olumlu etkilenmesidir. Öyle ki erken fark edilen ve tamamen de uzaklaşılabilen bir etken söz konusuysa hastalık ortadan kalkabilir.

Çiftçi akciğeri

En ilgi çekici örneklerden biri çiftçi akciğeri olarak bilinen tablodur. Özellikle saman yığınları ile çalışan çiftçilerde, bu yığınların yağmur alması ve üzerlerinin örtülmesi ile samanın küflenmesi, daha sonra da bu küf mantarlarının çiftçiler tarafından solunması ile oluşur.

Temas devam eder, yıllar içinde hastalık daha ilerler ve eğer fark edilmez, önlem alınmazsa tek çarenin akciğer nakli olduğu son evre akciğer hastalığına dek gidebilir.

Güvercin besleyenler-sigara içenler

Aşırı duyarlılık zatürresini yapan birçok meslek ve merak bulunmaktadır. Meselâ güvercin besleyiciliği bu meraklara örnektir.

Bazı interstisyel akciğer hastalıkları sigara içimi ile ilişkilidir. Tek tedavisi, sigaranın bırakılması olan bu grup hastalıklarda sigara bırakılırsa sonuçlar çok yüz güldürücüdür.

İlaçkolikler dikkat!

Birçok ilaç, interstisyel akciğer hastalığına sebep olabilmektedir. Bunlardan birçoğu da ilaç kesildikten sonra tamamen düzelen hastalıklardır.

İşyerlerinde temas edilen maddelerin de bir grup interstisyel akciğer hastalığına yol açtığı akılda tutulmalıdır. Burada önemli nokta, bazı meslekî temasların uzun yıllar önce gerçekleştiği ve hastalığın bu gizli dönem sonrası ortaya çıkabileceğidir. Öyleyse meslekî geçmişin de hekime ayrıntılı bir şekilde anlatılması çok önemlidir.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 14:01
  1. Akciğer
  2. alveol
  3. akciğer sertleşmesi
  4. İnterstisyel akciğer hastalıkları
  5. kanser
  6. idyopatik pulmoner fibrozis
  7. nefes darlığı
  8. solunum yetmezliği
  9. Fibroz
  10. fibrozisin
  11. çiftçi akciğeri
  12. küf mantarları
  13. güvercin besleyiciliği
  14. akciğer hastalıkları

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