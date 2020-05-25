  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Akciğer hastası, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

Samsun’da solunum sıkıntısı yaşayan akciğer hastası ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 11:48:34 -
Akciğer hastası, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

Samsun’da solunum sıkıntısı yaşayan akciğer hastası ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Salıpazarı ilçesinde ikamet eden akciğer hastası Aydın D. (45) solunum sıkıntısı yaşayınca Salıpazarı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Aydın D. ambulans helikopterle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı