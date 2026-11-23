Aslan diye gördü, sarı köpek çıktı! Muhabirin ödü koptu
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Sarıyer Uskumruköy’de görüldüğü öne sürülen firari dişi aslanı yakalama çalışmalarını sahadan takip eden 24 TV muhabiri, karşısına çıkan sarı renkli köpeği aslan sanınca kısa süreli panik yaşadı; jandarma bölgede güvenlik çemberi oluşturup savcılık soruşturması başlatırken, muhabirin o anları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Sarıyer ilçesinde firari aslanı arama çalışmalarına katılan bir muhabir, sarı renkli köpek görünce korku dolu anlar yaşadı. Sarıyer'in Uskumruköy Mahallesi'nde görüldüğü öne sürülen dişi aslanı yakalamak için başlatılan çalışmalar sürüyor.
Dün akşam saatlerinde gelen ihbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, aslanın son görüldüğü bölge ve çevresini yaya ve araç girişine kapattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı. Öte yandan aslanın sahibi henüz tespit edilemedi.
MUHABİRLER DE SAHADA
Arama çalışmaları devam ederken çok sayıda muhabir de son gelişmeleri aktarmak için sahada bulunuyor.
Sık sık canlı yayına bağlanan muhabirler, zaman zaman beklenmedik durumlarla karşılaşabiliyor.
SARI KÖPEK GÖRÜNCE KORKU YAŞADI
İstanbul’da firari aslanı arama çalışmalarına katılan bir muhabir bu durumlardan birinin içinde yer aldı.
24 TV muhabiri, sarı renkli köpek görünce korku dolu anlar yaşadı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Muhabirin yaşadığı kısa süreli panik anları, sosyal medyada paylaşılırken kısa sürede çok sayıda kullanıcıya ulaşarak viral oldu.
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