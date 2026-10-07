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Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Edirne Garı açılışa hazır

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Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Edirne Garı açılışa hazır

Türkiye’nin Avrupa ile demiryolu ağını güçlendirecek olan Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Edirne etabındaki yeni gar binasında hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 9 Ekim'de açılması planlanan gar binası toplam 7 bin 250 metrekarelik kapalı alana sahip.

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Foto - Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Edirne Garı açılışa hazır

Edirne Valisi Yunus Sezer, yapımı tamamlanan Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin önemli duraklarından Edirne Garı'nda incelemelerde bulundu. Valilikten yapılan açıklamaya göre Sezer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 9 Ekim Cuma günü resmi açılışı gerçekleştirilecek Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Edirne etabı ile yeni Edirne Gar Binası'nı ziyaret etti. Tarihi mimari dokuyla modern teknolojinin bir araya getirildiği gar binasında son hazırlıkları inceleyen Sezer, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Sezer, Edirne'yi İstanbul ve Avrupa'ya bağlayarak ulaşımda önemli bir dönüm noktası oluşturacak projenin Edirne ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi. Sezer, projeye sağlanan desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

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Foto - Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Edirne Garı açılışa hazır

YENİ GAR YOLCU HİZMETİNE HAZIR: Türkiye'nin Avrupa ile demir yolu bağlantısını güçlendirmesi hedeflenen projenin 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesimindeki çalışmalar tamamlandı, Edirne'nin yeni gar binası yolcu hizmetine hazır hale getirildi. Kullanım ömrünü tamamlayan eski gar binasının yıkılmasının ardından aynı alanda başlatılan yeni garın inşası yaklaşık 8 ayda tamamlandı. Gar ve misafirhane olmak üzere iki ana yapıdan oluşan kompleks, toplam 7 bin 250 metrekare kapalı alana sahip. Tek ve çift kişilik odaların bulunduğu misafirhanede aynı anda 23 kişi konaklayabilecek. Yeni Edirne Garı'nda 9 bin 840 metrekare peron, 8 bin 700 metrekare de peyzaj alanı oluşturuldu. Kompleksin açık kullanım alanı 18 bin 540 metrekareye ulaştı. Gar binasında yolculara yönelik bölümlerin yanı sıra tren işletmeciliğinin yürütüleceği hareket, lojistik, trafik, emniyet ve idari birimler de yer alıyor.

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Foto - Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Edirne Garı açılışa hazır

TARİHİ MİMARİ MODERN ÇİZGİLERLE BULUŞTURULDU: Yeni gar binasının tasarımında Edirne'nin tarihi ve kültürel kimliğinin yansıtılması hedeflendi. Binanın mimari konsepti, tarihi Edirne Garı'nın karakteristik özellikleri ile modern mimari unsurların bir araya getirilmesi esasına göre hazırlandı. Kemerli ve revaklı mimarinin öne çıktığı yapının cephesinde mermer kaplamalar kullanılırken çini motifleri ve Türk mavisi tonlarıyla geleneksel Türk mimarisine gönderme yapıldı. Yatay mimari anlayışıyla tasarlanan yapı, zemin üzerine iki kat olarak inşa edilerek kent siluetiyle uyumlu hale getirildi.

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Foto - Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Edirne Garı açılışa hazır

HER BİRİ 400 METRE UZUNLUĞUNDA 3 PERON: Yeni Edirne Garı'nda her biri 400 metre uzunluğunda 3 peron bulunuyor. Uzun mesafeli yolcu trenlerine hizmet verecek şekilde tasarlanan peronlarla Edirne Garı'nın, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın işletmeye alınmasıyla kentin demir yolu ulaşımındaki ana noktalarından biri olması hedefleniyor. Çerkezköy-Kapıkule kesiminde Edirne Garı'nın yanı sıra Kapıkule Garı ile Lüleburgaz, Babaeski, Büyükkarıştıran ve Çerkezköy istasyonlarının yapımları da tamamlandı.

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