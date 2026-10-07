Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Edirne Garı açılışa hazır

YENİ GAR YOLCU HİZMETİNE HAZIR: Türkiye'nin Avrupa ile demir yolu bağlantısını güçlendirmesi hedeflenen projenin 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesimindeki çalışmalar tamamlandı, Edirne'nin yeni gar binası yolcu hizmetine hazır hale getirildi. Kullanım ömrünü tamamlayan eski gar binasının yıkılmasının ardından aynı alanda başlatılan yeni garın inşası yaklaşık 8 ayda tamamlandı. Gar ve misafirhane olmak üzere iki ana yapıdan oluşan kompleks, toplam 7 bin 250 metrekare kapalı alana sahip. Tek ve çift kişilik odaların bulunduğu misafirhanede aynı anda 23 kişi konaklayabilecek. Yeni Edirne Garı'nda 9 bin 840 metrekare peron, 8 bin 700 metrekare de peyzaj alanı oluşturuldu. Kompleksin açık kullanım alanı 18 bin 540 metrekareye ulaştı. Gar binasında yolculara yönelik bölümlerin yanı sıra tren işletmeciliğinin yürütüleceği hareket, lojistik, trafik, emniyet ve idari birimler de yer alıyor.