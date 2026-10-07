Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Edirne Garı açılışa hazır

Edirne Valisi Yunus Sezer, yapımı tamamlanan Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin önemli duraklarından Edirne Garı'nda incelemelerde bulundu. Valilikten yapılan açıklamaya göre Sezer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 9 Ekim Cuma günü resmi açılışı gerçekleştirilecek Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Edirne etabı ile yeni Edirne Gar Binası'nı ziyaret etti. Tarihi mimari dokuyla modern teknolojinin bir araya getirildiği gar binasında son hazırlıkları inceleyen Sezer, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Sezer, Edirne'yi İstanbul ve Avrupa'ya bağlayarak ulaşımda önemli bir dönüm noktası oluşturacak projenin Edirne ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi. Sezer, projeye sağlanan desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.