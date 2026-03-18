Akçakoca’da Heyelanlı Yollar Yeniden Güvenli: Grup Yolu Çalışmaları Tamamlandı
Düzce’nin Akçakoca ilçesinde ulaşımı aksatan heyelan bölgeleri, ekiplerin hummalı çalışması sonucu tamamen temizlenerek yeniden trafiğe açıldı. Tahirli ve Kalkın köylerini birbirine bağlayan grup yolu güzergahında meydana gelen toprak kaymaları, Düzce İl Özel İdaresi'nin müdahalesiyle giderildi.
Yol üzerindeki 7 farklı noktada oluşan hasarlı bölgelerde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, zemin güçlendirme adına taş tahkimatı ve dolgu işlemleri uygulandı. Yapılan bu teknik müdahalelerle yolun altyapısı sağlamlaştırılarak sürüş güvenliği en üst seviyeye çıkarıldı.
Özellikle yağışlar sonrası risk oluşturan alanlara odaklanan ekipler, bölgedeki ulaşım ağının sağlıklı bir şekilde işlemesi için titiz bir mesai harcadı. Çalışmaların bitmesiyle birlikte köyler arası ulaşım normal seyrine dönerken, vatandaşlar yolu tekrar güvenle kullanmaya başladı.