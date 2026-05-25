Trump Yunanistan'ı yerle yeksan etti! "Ayasofya'yı savaşarak kazandılar siz hırsızsınız" dedi!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Bizim büyük dostumuz ve müttefikimizdir, ben Başkan olarak destekliyorum" ifadesini kullanan Trump, Atina yönetimini adeta yerin dibine soktu.

"Türkler Ayasofya'yı Savaşarak Kazandı"

Tarihi gerçeklere atıfta bulunarak Yunanistan'ın algı operasyonlarını duvara toslatan Trump, Türklerin 1453 yılında Ayasofya’yı fethedip ele geçirdiğini hatırlattı.

Yunanlıların hazımsızlığına tepki gösteren ABD Başkanı, "Bunu savaşarak kazandılar ama siz Yunanlar sanki çalmışlar gibi davranıyorsunuz. Siz Yunanlar hırsız olduğunuz için herkesin de hırsız olduğunu düşünüyorsunuz. Ben Türkleri destekliyorum" diyerek Atina'ya tarihin en sert salvolarından birini savurdu.

"Yunanistan'a Silah Satılmasını İstemiyorum"

Açıklamalarında ABD'nin Atina'ya yönelik askeri yardımlarına ve silah satışlarına da rest çeken Trump, bir Amerikan vatanseveri olarak Yunanistan’a herhangi bir silah satılmasını desteklemediğini ilan etti.

Yunanistan'ın savunma sanayisindeki acizliğini ve dışa bağımlılığını hedef alan Trump, "Yunanlar işe yaramaz. Gidip Türkler gibi kendi silahlarını üretmeye çalışsınlar — tabii eğer buna yetecek zekâ seviyelerine sahiplerse!" ifadeleriyle ağır bir hakarette bulunarak Türkiye'nin yerli ve milli silah üretimine açıkça övgüler dizdi.