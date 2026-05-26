Caminin önünde çıplak bikini reklamı!

Kadıköy, Söğütlüçeşme Caddesi üzerinde camiye gideceği esnada çıplak-teşhirci bir bikini reklamı gören bir Müslüman, bu rezaleti kayda alarak tepki gösterdi.

Kurban Bayramı gelmek üzereyken böylesine bir kepazeliğin caminin yanında sergilenmesine nasıl müsaade edilir? Sadece namaza giden, ibadetini yapmak için camiye koyulan insanların böyle bir rezaletle karşılaşması şöyle dursun, yoldan geçen küçük çocukların ve her vatandaşın zihnini ve gözlerini bu ahlaksız, çirkin görüntülerle bulandırma hakkı kimden alınıyor?

Çıplaklığın, teşhirciliğin, ahlaksızlığın bu kadar vurdumduymazca sergilenebildiği bir memlekette artık bu hayasızlık iyice cozutmaya ve cami yanlarını taciz etmeye başladı. Böylesine küstahlaşan bu azgın teşhirci güruhun memleketi ahlaksız iğrenç görüntülere boğmasına izin mi verilecek?

Bu rezalete imza atan ve müsaade eden hangi yetkili varsa derhal bu iğrenç ve hadsiz adımdan geri dönüp reklamı kaldırmalıdır. Müslüman Anadolu mukaddesatını savunacak teşhircilere geçit vermeyecektir.

Baran Dergisi