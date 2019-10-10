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Akçakale'ye bir roket daha düştü!

Suriye'de terör örgütünün işgalindeki bölgeden atılan bir havan mermisi Akçakale ilçe merkezine düştü.

10 Ekim 2019 Perşembe 14:18
Akçakale'ye bir roket daha düştü!

Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ederken, sınırın diğer tarafında YPG üyelerince ateşlenen havanlardan biri Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir eve isabet etmişti.

2. havan topu düştü

İlk havan topu bir evin çatısına isabet ederken, ikincisinin ise bir evin bahçesine düştüğü bildirildi. Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 14:18
  1. Şanlıurfa
  2. akçakale
  3. YPG

YORUM YAZ

  • selim ustaselim usta26 dk önce
    olan yine kürt halkina oluyor. 

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