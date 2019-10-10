Akçakale'ye bir roket daha düştü! Suriye'de terör örgütünün işgalindeki bölgeden atılan bir havan mermisi Akçakale ilçe merkezine düştü.

Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ederken, sınırın diğer tarafında YPG üyelerince ateşlenen havanlardan biri Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir eve isabet etmişti. 2. havan topu düştü İlk havan topu bir evin çatısına isabet ederken, ikincisinin ise bir evin bahçesine düştüğü bildirildi. Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.