Akçakale'den kahreden haber: 1'i bebek 2 şehidimiz var... 46 kişi yaralandı

Suriye'de terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden atılan havan mermileri Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerine düştü. Şanlıurfa Valiliği, saldırılarda biri bebek 2 kişinin şehit olduğunu, 46 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''09.10.2019 tarihinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile birlikte Suriye tarafından atılan havan ve roket mermilerinin İlimiz Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerimize isabet etmesi sonucu; Barış Pınarı Harekatının ilk şehidi Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar ve Akçakale ilçemizde görevli Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı maliye memurumuz Cihan Güneş şehit olmuştur. Atılan roket ve havan mermilerinin isabeti sonucu 46 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız Akçakale Devlet Hastanesi ve diğer hastanelerimize sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. ''

Teröristler sivillere saldırıyor

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Fırat’ın doğusunu terör koridoru haline getirmeye çalışan PKK/PYD-YPG’li teröristler halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine havan ve roketlerle saldırı yapıyor" denildi.