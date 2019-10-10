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Akçakale'den kahreden haber: 1'i bebek 2 şehidimiz var... 46 kişi yaralandı

Şanlıurfa Valiliği, Akçakale'ye düzenlenen havan saldırısında 1'i bebek 2 kişinin şehit olduğunu açıkladı.

10 Ekim 2019 Perşembe 16:31
Akçakale'den kahreden haber: 1'i bebek 2 şehidimiz var... 46 kişi yaralandı

Suriye'de terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden atılan havan mermileri Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerine düştü. Şanlıurfa Valiliği, saldırılarda biri bebek 2 kişinin şehit olduğunu, 46 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''09.10.2019 tarihinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile birlikte Suriye tarafından atılan havan ve roket mermilerinin İlimiz Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerimize isabet etmesi sonucu; Barış Pınarı Harekatının ilk şehidi Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar ve Akçakale ilçemizde görevli Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı maliye memurumuz Cihan Güneş şehit olmuştur. Atılan roket ve havan mermilerinin isabeti sonucu 46 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız Akçakale Devlet Hastanesi ve diğer hastanelerimize sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. ''

Teröristler sivillere saldırıyor

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Fırat’ın doğusunu terör koridoru haline getirmeye çalışan PKK/PYD-YPG’li teröristler halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine havan ve roketlerle saldırı yapıyor" denildi.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 16:31
  1. Şanlıurfa
  2. Şalıurfa'nın Akçakale ilçesi
  3. Akçakale Devlet Hastanesi
  4. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

  • hasanhasan26 dk önce
    ........siz dünya körsün görmüyorsun değilmi
  • ümitümit26 dk önce
    İçimizdeki .........siz pkk destekcileri , ağaç için ülkeyi yakan .......ler , kaz dağına koşanlar sesiniz çıksın şimdi bu bebek katilleri için sesininiz çıksın ? 
  • kiowakiowa39 dk önce
    ALLAH belanız versin, pkk,pyd,deaş,abd,ab,ingiltere,rusya,çin,israil,iran ve benzerleri..
  • TAVSİYECİTAVSİYECİ43 dk önce
    " İnna lillahi ve İnna ileyhi raciun" Allah ailesine sabır versin.
  • aliali47 dk önce
    ...... YİYOSA MEHMETÇİĞİN KARŞISINA ÇIKSANIZA BEBEK KATİLLERİ
  • Cengiz AkCengiz Ak49 dk önce
     Şehadetleri Mübarek ruhları şaad olsun

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