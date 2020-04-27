  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Akçakale’de kısıtlama sonrası insanlar sokağa koştu

Şanlıurfa’nın sınır ilçesi olan Akçakale’de dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından cadde ve sokaklar doldu taştı.

2020-04-27 17:30:56 -
Akçakale’de kısıtlama sonrası insanlar sokağa koştu

Şanlıurfa’nın sınır ilçesi olan Akçakale’de dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından cadde ve sokaklar doldu taştı.


Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından cadde ve sokaklar dolup taştı. Sınır ilçesinde insan ve araç yoğunluğu yaşandı. İnsanlar, kısıtlamanın ardından market ve pazarlara giderek evlerinde tükettikleri ihtiyaçlarını yeniden tedarik etmeye çalıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı