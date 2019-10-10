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Akçakale nerededir? Akçakale haritadaki yeri

Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasıyla birlikte Akçakale’de okullar tatil edildi. On binlerce vatandaş Akçakale ilçesi hakkında yoğun araştırmalara başladı. İlçede okulların tatil edilmesiyle birlikte merkezi konumu merak edildi. Akçakale, Suriye’de Fırat’ın doğusuna yönelik başlatılan Barış Pınarı harekatının ardından özellikle yapılan canlı yayınlarla gündemin ilk sıralarına yerleşti. Peki, Akçakale nerede, Akçakale hangi ilin ilçesi? Akçakale harita üzerinde nerede? işte detaylar...

10 Ekim 2019 Perşembe 19:12
Akçakale nerededir? Akçakale haritadaki yeri

Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasıyla birlikte Akçakale’de okullar tatil edildi. On binlerce vatandaş Akçakale ilçesi hakkında yoğun araştırmalara başladı. İlçede okulların tatil edilmesiyle birlikte merkezi konumu merak edildi. Akçakale, Suriye’de Fırat’ın doğusuna yönelik başlatılan Barış Pınarı harekatının ardından özellikle yapılan canlı yayınlarla gündemin ilk sıralarına yerleşti. Peki, Akçakale nerede, Akçakale hangi ilin ilçesi? Akçakale harita üzerinde nerede? işte detaylar...

Akçakale nerededir?

Akçakale Şanlıurfa ilimizin Suriye sınırında yer alan 4 ilçesinden biridir. Akçakale’nin Suriye sınırındaki komşusu ise Tel Rıfat ili bulunmaktadır.

Akçakale, Şanlıurfa ilinin bir ilçesidir. M.Ö.II. asır ortalarında Asur hakimiyetinde olan ilçe; M.Ö. 610'da Med ve Persler'in eline geçmiştir. Büyük İskender'in M.Ö. 331 yılındaki Asya Seferi'nde Makedonya Krallığına katılmış ve İslam dönemine kadar sırayla Seleukoslar, Edessa (Osrhoene) Krallığı, Roma, Bizans ve Sasaniler arasında el değiştirmiştir. Akçakale 640 yılında Şam ordusunun 661 yılında Emevîler'in eline geçti. 750 yılında Emevîler'in ortadan kaldırılması üzerine Abbasi hakimiyetine geçen yöre 1087'de Selçuklular tarafından feth edilmiştir. 1144 yılında Urfa'nın Zengiler tarafından fethedilmesi ile Musul Atabeyliğine bağlanan bölge daha sonra Eyyubilerle Anadolu Selçukluları arasında paylaşılmıştır. 1244 yılında Tatarlar, 1260'da ise Moğollar tarafından tahrib edilen şehir Türkiye-Suriye sınırı çizilmeden önce Tel Ebyâd (Beyaz Tepe) olarak biliniyordu. 1921'de sınır tespitinden sonra Akçakale olarak tanındı ve 1946 yılında ilçe haline getirildi.

Suriye sınırına sıfır noktasında bulunan Akçakale Gümrük Kapısıyla Suriye'ye açılan tek ticari kapısıdır.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 19:12
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