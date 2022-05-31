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Medya Akça Hatun Fahriye Evcen diziden ayrıldı mı? Alparslan: Büyük Selçuklu'dan Akça Hatun ayrıldı mı?
Medya

Akça Hatun Fahriye Evcen diziden ayrıldı mı? Alparslan: Büyük Selçuklu'dan Akça Hatun ayrıldı mı?

TRT 1 ekranlarında yayımlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Akça hatun karakterini oynayan Fahriye Evcen’in 2.sezonra yer alıp almayacağı merak edilmeye başlandı. Peki, Akça Hatun öldü mü? Akça Hatun’dan sonra kim geliyor? Fahriye Evcen diziden ayrıldı mı?

Yeniakit Publisher
2022-05-31 11:01:00 -
Akça Hatun Fahriye Evcen diziden ayrıldı mı? Alparslan: Büyük Selçuklu'dan Akça Hatun ayrıldı mı?

TRT 1 Ekranlarında yayımlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi sezon finali yaptı. Akça Hatun rolünü oynayan Fahriye Evcen’in gelecek sezon dizide yer alıp almayacağı ise merak edilmeye başlandı. Peki, Akça Hatun diziden ayrıldı mı?

Akça Hatun Fahriye Evcen diziden ayrıldı mı? Alparslan: Büyük Selçuklu'dan Akça Hatun ayrıldı mı?

Akça Hatun, Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinden ayrıldı. Akça Hatun'un kanlar içerisinde yerde kalması diziyi yakından takip edenleri duygulandırdı. Dizinin yapımcısı ve senaristi Emre Konuk, Fahriye Evcen hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Konuk, "Asâleti ve nezâhetiyle projemize değer katan kıymetli Fahriye Evcen'e sonsuz teşekkürler. "Akça" onsuz eksik kalırdı. Onunla tamam oldu. Tarihimizde kendini vatanına adamış, her şeyini bu yolda feda etmiş olan bütün aziz kadınlarımızı harikulade temsil etti” dedi.

Akça Hatun tarihte Aka Hatun ismiyle biliniyor. Aka Hatun, Selçuklu Devleti’nin ikinci Sultanı Alparslan’ın ilk eşidir. Tarihi kaynaklarda Aka Hatun’a ilişkin detaylı bilgiler yer almıyor. Alparslan, Aka Hatun’un ardından Seferiye Hatun ile evlenmiş.

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