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Akbük’te demokrasi örneği sergilendi

AYDIN (İHA) – Didim’e bağlı Akbük Mahallesinde kurulan halk pazarın gününün belirlenmesi ile ilgili gerçekleştirilen halk oylamasında, Akbüklüler tercihini Salı gününden yana kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 09:29:25 -
Akbük’te demokrasi örneği sergilendi

AYDIN (İHA) – Didim’e bağlı Akbük Mahallesinde kurulan halk pazarın gününün belirlenmesi ile ilgili gerçekleştirilen halk oylamasında, Akbüklüler tercihini Salı gününden yana kullandı.


Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’ın talimatı ile 14 - 20 Mayıs 2020 tarihleri arasında Akbük hizmet binasında yapılan oylamasının sonucunda oy çokluğu ile Akbük pazarının her hafta ‘Salı’ günü kurulmasına vatandaşlarımız tarafından karar verildi. Akbük halkının tercihine göre bundan sonraki süreçlerde Akbük Pazarı Cuma günü yerine Salı günü kurulacak.


Akbük’de bir demokrasi örneği sergilediklerini belirten Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay; “Sosyal Belediyeciliğin en önemli göstergelerinden olan "Kent içi demokrasiyi, mümkün olan her alanda kullanacak, kentimizi hep birlikte yöneteceğiz” ifadelerine yer verdi.

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