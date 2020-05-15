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Aktüel

AKBB’den 56 belediyeye koronavirüs desteği

Akdeniz Belediyeler Birliğinin (AKBB) mayıs ayı encümen toplantısı telekonferansla gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 14:22:05 -
AKBB’den 56 belediyeye koronavirüs desteği

Akdeniz Belediyeler Birliğinin (AKBB) mayıs ayı encümen toplantısı telekonferansla gerçekleştirildi. Kepez Belediyesi ve AKBB Başkanı Hakan Tütüncü’nün başkanlığındaki toplantıdan nüfusu 50 binden az olan 56 belediyeye dezenfektan desteği sağlanması kararı çıktı.


Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı önleyici tedbirler nedeniyle telekonferans sistemiyle gerçekleştirilen AKBB Mayıs ayı meclisinde dayanışma örneği sergilendi. Kepez Belediye Başkanı ve AKBB Başkanı Hakan Tütüncü’nün başkanlığında bir araya gelen encümen üyeleri, birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan pandemi sürecinde önemli bir karar aldı. AKBB Mayıs ayı meclis toplantısından nüfusu 50 binden az olan 56 belediyeye 7 bin 600 litre dezenfektan desteği sağlanması kararı çıktı.


"56 belediyeye dezenfektan desteği"


Tütüncü, birlik üyeleri ile telekonferansla gerçekleştirdiği toplantıda salgınla mücadele edilen bu süreçte birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemine değindi. AKBB Meclisince alınan karar doğrultusunda nüfusu 50 binden az olan 56 belediyeye dezenfektan desteği sağlanacağını açıklayan Başkan Tütüncü, “Belediyelerimize el dezenfektanı, yeri geldiğinde de dezenfekte araçlarıyla dezenfekte edilecek ortamlarda kullanabilsinler diye böyle bir çalışma yapalım arzusu içerisinde olduk. Bu Mustafa Çöl başkanımızın bir önerisiydi, değerlendirdik, sağlıklı ve yerinde olabileceği kanaatine eriştik. 56 belediyemize 7 bin 600 litre dezenfektan desteğinde bulunma kararı aldık. Dezenfektanlar konsantre halinde oluyor, bunlar sulandırılmak suretiyle daha fazla miktarlarda iş görebilecek çapta, potansiyel de oluyor. Bunun yaklaşık 150 bin lira civarında bir maliyetinin olduğunu düşünüyoruz. Belediyeler Birliğimizin, belediyelerimize hediyemiz olması hepimiz adına doğru ve yerinde olacağı kanaati bizlerde hakim. “ dedi.


Başkan Tütüncü, Devletimizin maskeleri eczanelerde dağıtmaya başlaması, ya da satışının serbest bırakılması gibi konularla artık maske taleplerinin de son derece azaldığını da sözlerine ekledi.


"Birlik ve beraberlik vurgusu"


Başkan Tütüncü, konuşmasının ardından kararı istişareye açarak, encümen üyelerinin de bu konudaki düşüncelerini aldı. Alınan kararın fikir öncüsü olan Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl’de konuyla ilgili düşüncelerini açıkladı. Başkan Çöl, “Böyle bir teklifi değerlendirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu geçirdiğimiz zor günlerde birlik ve beraberliğimizin artırılması noktasında son derece önemli olduğunu düşünüyorum. “ diye konuştu. Akdeniz Belediyeler Birliği’nin (AKBB)Mayıs ayı encümen toplantısından çıkan karar doğrultusunda nüfusu 50 binden az olan belediyelere 7 bin 600 litre dezenfektan desteği sağlanacak. AKBB, 56 belediyeye talepleri doğrultusunda el dezenfektanı ve işyeri dezenfektanı gönderecek.

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