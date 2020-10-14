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Ekonomi Akbank’tan Türkiye ekonomisine yaklaşık 700 milyon dolarlık kaynak
Ekonomi

Akbank’tan Türkiye ekonomisine yaklaşık 700 milyon dolarlık kaynak

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil: - "Böylesi zorlu bir ortamda bankamız bir kez daha sendikasyonunu başarıyla yeniledi. 19 ülkeden 34 bankanın katılımıyla yaklaşık 700 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi sağladık"

Yeniakit Publisher
2020-10-14 09:48:33 -
Akbank’tan Türkiye ekonomisine yaklaşık 700 milyon dolarlık kaynak

İSTANBUL (AA) - Akbank, yenilediği sendikasyon kredisi ile Türkiye ekonomisine yaklaşık 700 milyon dolar destek sağladı.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, 1 yıl vadeli sendikasyon kredisinin maliyeti Libor+ yüzde 2,50 ve Euribor+ yüzde 2,25 olarak gerçekleşirken, bankanın bu başarılı işlemine 19 ülkeden 34 banka katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, konuya ilişkin, "Kovid-19 salgını finansal piyasaları ve ekonomileri olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu gelişmeler likiditeye ve döviz kaynağına erişimi de zorlaştırıyor. Böylesi zorlu bir ortamda bankamız bir kez daha sendikasyonunu başarıyla yeniledi. 19 ülkeden 34 bankanın katılımıyla yaklaşık 700 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi sağladık." ifadelerini kullandı.

Binbaşgil, geçen yılın işleminde yer almayan Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Asya’dan 9 yeni bankanın da bu işleme katıldığını belirterek, "Gerçekleştirdiğimiz bu işlem, Türk bankacılık sektörünün yılın 2'nci yarısındaki sendikasyonları için referans oluşturacak bir sendikasyondur. Bu anlamda, Akbank sendikasyon piyasasını tekrar açan banka olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Piyasalardaki gelişmeleri göz önüne alarak esneklik sağlamak amacıyla sendikasyon kredilerine bir kez daha “akordiyon” özelliği eklediklerini vurgulayan Binbaşgil, şunları kaydetti:

“Bu yaklaşımımızla, sendikasyon sözleşmemizin imza tarihinden kredi çekiliş tarihine kadar, sendikasyona katılmak isteyen, ancak süre kısıtı nedeniyle kredi süreçlerini henüz tamamlayamayan bankaların da işlemimize katılmalarına fırsat tanıdık. Sağladığımız bu esneklik sayesinde, imzaladığımız tutarın üzerine kredi çekiliş tarihine kadar gelecek katılımlar da eklenecek ve sendikasyonumuzun nihai tutarı önümüzdeki günlerde belli olacaktır. Bu zorlu dönemde yatırımcıların sendikasyon kredimize gösterdikleri ilgi Akbank’a ve ülkemizin bankacılık sektörüne duyulan güvenin bir sonucudur. Türkiye ekonomisine 72 yıldır kesintisiz destek veren bankamız bugün de desteğini aynı şekilde sürdürmektedir."


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