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Aktüel Akbank'tan sendikasyon kredisi açıklaması
Aktüel

Akbank'tan sendikasyon kredisi açıklaması

Yeniakit Publisher
2020-10-23 19:11:21 -
Akbank'tan sendikasyon kredisi açıklaması

İSTANBUL (AA) - Akbank, 14 Ekim 2020'de temin ettiği 367 gün vadeli, yaklaşık 700 milyon dolar tutarındaki sendikasyon kredisine gelen ilave talepler ile birlikte, toplam tutarın 388 milyon dolar ve 348,5 milyon avro olmak üzere yaklaşık 800 milyon doları yükseldiğini duyurdu.

Akbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada bankanın 14 Ekim 2020'de temin ettiği 367 gün vadeli, yaklaşık 700 milyon dolar tutarındaki sendikasyon kredisinin akordiyon özelliği ile birlikte taahhüt süresince gelebilecek ilave talepler ile tutarının artabileceğinin duyurulduğu anımsatıldı.

Açıklamada, "Krediye gelen ilave talepler ile birlikte, toplam tutar 388 milyon dolar ve 348,5 milyon avro olmak üzere yaklaşık 800 milyon dolara yükselmiştir." denildi.

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