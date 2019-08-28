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Akbank'tan "İnternetten Swift İzleme Özelliği"

Teknoloji yatırımlarını sürdüren Akbank, SWIFT GPI hizmetiyle müşterilerine, yaptıkları döviz transferlerini, şeffaf bir şekilde “adım adım izleme” imkanı tanıyor

28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:18
Akbank'tan "İnternetten Swift İzleme Özelliği"

İSTANBUL (AA) - Uluslararası para transfer sistemi SWIFT’in 2017 yılında başlattığı Global Payment Innovation (GPI) sistemine katılan Akbank, müşterilerine döviz transferinde, talimat verdikleri andan transferin gerçekleştiği ana kadar geçen tüm süreci görüntüleme ayrıcalığı sunuyor.

Akbank açıklamasına göre, teknoloji yatırımlarını sürdüren banka, SWIFT GPI hizmetiyle müşterilerine, yaptıkları döviz transferlerini, şeffaf bir şekilde "adım adım izleme" olanağı tanıyor.

Akbank’ın sunduğu bu hizmet ile internet üzerinden, döviz transferinin statüsü, hangi aracı bankada beklediği, alıcı bankaya ulaşıncaya kadar toplam geçen süre gibi tüm detaylar izlenebiliyor. Banka, döviz transferinin gerçekleştirildiği SWIFT GPI üyesi bankaların uyguladıkları muhabir masrafına ilişkin tüm bilgileri de müşterileriyle paylaşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Nakit Yönetimi ve Dış Ticaret Bölüm Başkanı Erdoğdu Paker, Swift GPI'ın yabancı para transferlerinde müşterilerin zorluk yaşadığı yavaşlık, muhabir masraflarının belirsizliği ve paranın nerede olduğunun takip edilememesi gibi önemli problemleri çözdüğünü dile getirdi.

Paker, "İnternete açtığımız 'Swift Takibi' ekranı ile müşterilerimiz yaptıkları döviz transferlerinin güncel durumunu adım adım takip edebilecek ve alınan komisyonları şeffaf bir şekilde görüntüleyebilecek. Ayrıca, Swift GPI sistemine dahil olan bankalar arasında işlemler çok daha hızlı gerçekleşiyor. Yani müşterilerimiz Akbank’ın bu hizmeti ile döviz transferi işlemlerini daha hızlı yapabilecek ve işlemin statüsünü şeffaf ve detaylı bir şekilde internetten görüntüleyebilecek. Banka olarak, yurt dışı para transferlerinde yeni teknolojileri takip ediyor, müşterilerimize daha iyi bir deneyim yaşatmak için inovatif çalışmalarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:18
  1. Akbank
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