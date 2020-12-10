  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Akbank Private Banking’e “Krizde Mükemmellik” ödülü
Ekonomi

Akbank Private Banking’e “Krizde Mükemmellik” ödülü

Akbank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alp Keler: - "Varlık yönetimine bütüncül yaklaşımımız, Hazine, Ak Yatırım ve Ak Portföy ile iş birliği üzerine kurgulanmış yenilikçi iş modelimiz ve ürün yelpazemizle müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-12-10 12:12:00 -
Akbank Private Banking’e “Krizde Mükemmellik” ödülü

İSTANBUL (AA) - Akbank Private Banking, Global Finance’in düzenlediği “Best Private Banking Awards 2021” kapsamında “Krizde Mükemmellik: Müşteri Hizmetleri” alanında Batı Avrupa’nın “En İyi Özel Bankacılık Birimi” ödülünü kazandı.

Akbank açıklamasına göre, Global Finance’in pandemi ile başlayan olağanüstü dönemde müşterilerine mükemmel hizmetler sunmaya devam eden özel bankacılık birimlerini onurlandırmak için bu yıla özel verdiği ödüllerde, “Krizde Mükemmellik: Müşteri Hizmetleri” alanında, Akbank Private Banking Batı Avrupa’nın “En İyi Özel Bankacılık Birimi” seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alp Keler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dönemindeki çalışmaları takdir etmek için bu yıla özel olarak verilen ödüllerde, Batı Avrupa’nın “En İyi Özel Bankacılık Birimi” seçilmekten gurur duyduklarını belirtti.

Keler, salgın sürecinin başından itibaren çalışanları ve müşterileri korumak için proaktif önlemler aldıklarını anımsatarak “Teknoloji yatırımlarımız ve sağlam dijital altyapımız sayesinde, evden çalışma stratejisini de içeren iş sürekliliği planlarını hayata geçirdik. Müşterilerimize şartlar ne olursa olsun kesintisiz ve mükemmel hizmet vermeyi sürdürdük. Çalışmalarımızın sınırları aşarak Batı Avrupa genelinde verilen bu önemli ödülle onurlandırılmasından mutluluk duyuyoruz. Varlık yönetimine bütüncül yaklaşımımız, Hazine, Ak Yatırım ve Ak Portföy ile iş birliği üzerine kurgulanmış yenilikçi iş modelimiz ve ürün yelpazemizle müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Program öncesi ne içtikleri merak ediliyor!
Gündem

Program öncesi ne içtikleri merak ediliyor! "Türkiye'de petrol ve doğal gaz çıkmadığı için çok şanslıyız"

Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın konuğu olan Mehmet Tezkan, Türkiye'de petrol ve doğal gaz olması halinde ülkeye gelecek para nedeniyle demokras..
Büyük buluşmaya az kaldı
Teknoloji

Büyük buluşmaya az kaldı

Uzay, büyük bir buluşmaya ev sahipliği yapacak. Jüpiter ve Satürn, 21 Aralık'ta gökyüzünde "tek bir yıldız" gibi parlayacak. Bu büyük buluşm..
Türk futbolu şokta! Kulüp başkanına silahlı saldırı
Spor

Türk futbolu şokta! Kulüp başkanına silahlı saldırı

2. Lig'de mücadele eden Gümüşhanespor'un Başkanı Vahit Olgun, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay