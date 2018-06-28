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'Akaryakıtta zam geliyor mu?' açıklama geldi

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası Genel Başkanı Okumuş sosyal medyada dolaşan akaryakıttaki ÖTV'nin aralıklı olarak arttırılacağı iddialarının asılsız oldğunu belirtti.

28 Haziran 2018 Perşembe 09:31
'Akaryakıtta zam geliyor mu?' açıklama geldi

Okumuş yaptığı yazılı açıklamada, iktidardan kendilerine "akaryakıt ürünlerinin ÖTV’sinde herhangi bir artış öngörülmediği" bilgisi ulaştığını kaydetti. 

Bazı dağıtım şirketlerinin de bayilerine benzer şekilde zam iddialarını içeren mesaj gönderdiğini aktaran Okumuş, "Bugün, 1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren akaryakıt ürünlerinin ÖTV’sinin aralıklı olarak artırılacağı ve bunun pompa fiyatlarına zam olarak yansıyacağına ilişkin sosyal medyada bazı paylaşımlar yapılmış ve bazı dağıtım şirketleri bayilerine bu içerikte mesajlar göndermiştir. Asılsız olan bu tür bilgi ve paylaşımlara itibar edilmemesini, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bilgilerine sunarız." ifadelerini kullandı. 

 

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 09:31
  1. EKONOMİ
  2. benzin fiyatları

YORUM YAZ

  • Lütfi59Lütfi5919 sa önce
    Bence yavaş yavaş artırılsın.Devletin paraya ihtiyacı var.İnsanlarımızda biraz toplu taşıma araçlarına yönelsin.
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