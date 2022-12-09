Akaryakıtta vatandaşa düğün bayram ettirecek bir indirim daha

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Petrol fiyatları dibe vururken, 8 Aralık Çarşamba günü benzine 2 lira 13 kuruş, motorine ise 1 lira 88 kuruş indirim gelmişti. Petrol fiyatlarındaki düşüş sürerken, araç sahiplerine bir güzel haber daha geldi.

Benzine 75 kuruş indirim var

Brent petrol tarafındaki bu düşüş sonrası son 2 haftada 7 kez değişen akaryakıt fiyatları bu gece bir kez daha değişiyor. Dün 2 lira 13 kuruş indirim gelen benzine bu gece yarısından itibaren yani 10 Aralık 2022 itibariyle 75 kuruş indirim bekleniyor. İndirim gece yarısı pompaya yansıyacak. Böylece benzin 2 günde yaklaşık 3 lira ucuzlamış olacak. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Güncel benzin ve motorin fiyatları

İstanbul

Benzin fiyatı: 18,14 TL

Motorin fiyatı: 21,05 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 18,33 TL

Motorin fiyatı: 21,21 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 18,32 TL

Motorin fiyatı: 21,28 TL