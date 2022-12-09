Akaryakıtta vatandaşa düğün bayram ettirecek bir indirim daha
Dün (8 Aralık) benzine 2 lira 13 kuruş, motorine ise 1 lira 88 kuruş indirim gelmişti. Bu gece yarısı benzine bir indirim daha geliyor... İndirim bu gece yarısı pompaya yansıyacak.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Petrol fiyatları dibe vururken, 8 Aralık Çarşamba günü benzine 2 lira 13 kuruş, motorine ise 1 lira 88 kuruş indirim gelmişti. Petrol fiyatlarındaki düşüş sürerken, araç sahiplerine bir güzel haber daha geldi.
Benzine 75 kuruş indirim var
Brent petrol tarafındaki bu düşüş sonrası son 2 haftada 7 kez değişen akaryakıt fiyatları bu gece bir kez daha değişiyor. Dün 2 lira 13 kuruş indirim gelen benzine bu gece yarısından itibaren yani 10 Aralık 2022 itibariyle 75 kuruş indirim bekleniyor. İndirim gece yarısı pompaya yansıyacak. Böylece benzin 2 günde yaklaşık 3 lira ucuzlamış olacak. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.
Güncel benzin ve motorin fiyatları
İstanbul
Benzin fiyatı: 18,14 TL
Motorin fiyatı: 21,05 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 18,33 TL
Motorin fiyatı: 21,21 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 18,32 TL
Motorin fiyatı: 21,28 TL