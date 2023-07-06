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Ekonomi Akaryakıtta ÖTV zammı geliyor
Ekonomi

Akaryakıtta ÖTV zammı geliyor

Yeniakit Publisher
2023-07-06 08:05:00 -
Akaryakıtta ÖTV zammı geliyor

Akaryakıtta alınan ÖTV Ocak Temmuz aylarında geriye dönük 6 aylık enflasyon kadar artacak. Ayrıca düzenlemeye göre kurumlar vergisi de 5 puan yükselecek.

AK Parti tarafından en düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaran torba kanun teklifinde vergi düzenlemeleri de yer aldı.

TBMM'ye sunulan Torba kanun düzenlemesiyle birlikte, akaryakıt ve doğalgazın içinde yer aldığı I sayılı ÖTV listesine, maktu vergi tutarlarının 6 aylık YİÜFE oranında otomatik olarak artırılmasını öngören bir madde de mevzuata girmiş oldu.

KURUMLAR VERGİSİ 5 PUAN YÜKSELDİ

2023 yılı için belirlenen genel kurumlar vergisi oranı yüzde 20’den yüzde 25’e yükseltilirken, bu oran; finansal kiralama, faktöring, elektronik ödeme şirketleri, sermaye piyasası kurumları ve sigorta şirketlerinin kurumlar vergisi oranı yüzde 25’ten yüzde 30’a yükseltildi.

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