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Ekonomi

Akaryakıtta çifte zam

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 13 kuruş, motorine ise 8 kuruş zam yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 16:59:02 -
Akaryakıtta çifte zam

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 13 kuruş, motorine ise 8 kuruş zam yapıldı.


Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) duyurusuna göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 13, motorinin litre satış fiyatını da 8 kuruş zam yapıldığını duyurdu. Zamların ardından benzinin litresi İstanbul’da ortalama 5,63 liraya, Ankara’da 5,79 liraya, İzmir’de 5,80 liraya yükselecek. Motorinin litresi de İstanbul’da ortalama 5,35 liraya, Ankara’da 5,45 liraya, İzmir’de 5,46 liraya yükselecek.


Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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