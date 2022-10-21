Akaryakıtta beklenen indirim sonunda geldi! Araç sahipleri bu gece yarısını bekleyin... İşte indirim miktarı
Araç sahiplerine müjdeli haber sonunda geldi. Motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 1 lira 7 kuruşluk indirim kesinleşti.
Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası beklenen indirim sonunda akaryakıt fiyatlarına yansımaya başladı.
Bu gece yarısından itibaren; motorine 1 lira 7 kuruşluk indirim geliyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 27,42 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20,62 liradan satılıyor.
Ekonomi
Petrol fiyatlarında büyük düşüş olacak mı? Benzin ve motorin fiyatlarındaki son durum! Akaryakıtta indirim
Ekonomi
Akaryakıt fiyatlarına merakla beklenen indirim geliyor! Yakıt doldurmayın, o tarihi bekleyin
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