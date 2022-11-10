Akaryakıta zam her an gelebilir! Kritik isimden 100 dolar çıkışı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, 100 dolar/varil civarında bir petrol fiyatının küresel ekonomi için gerçek bir risk olduğunu söyledi.



Birol ayrıca OPEC+'ın 5 Ekim toplantısında kasım ayında üretimi kısma kararı almasının kendisini şaşırttığını da belirtti.

Petrol üreticisi ülkelerin geçmişte aldıkları kararların piyasayı yatıştırmaya yönelik olduğunu hatırlatan Birol, "5 Ekim kararı ise enflasyon üzerinde daha fazla yukarı yönlü baskı yaratabilir ve küresel ekonomiyi zayıflatabilir" dedi.

Birol, COP27 zirvesine katılan kalkınmakta olan ülkelerin yüksek petrol fiyatlarını enflasyonun bir yönlendiricisi olarak işaret ettiklerini de vurguladı.