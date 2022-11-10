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Ekonomi Akaryakıta zam her an gelebilir! Kritik isimden 100 dolar çıkışı
Ekonomi

Akaryakıta zam her an gelebilir! Kritik isimden 100 dolar çıkışı

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, brent petrolün 100 dolara yükselmesi halinde ekonomilerin büyük zarar göreceğini söyledi. Öte yandan Brent petrolün 100 doları geçmesi halinde akaryakıta bir zam bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-10 11:10:00 -
Akaryakıta zam her an gelebilir! Kritik isimden 100 dolar çıkışı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, 100 dolar/varil civarında bir petrol fiyatının küresel ekonomi için gerçek bir risk olduğunu söyledi.

Birol ayrıca OPEC+'ın 5 Ekim toplantısında kasım ayında üretimi kısma kararı almasının kendisini şaşırttığını da belirtti.

Petrol üreticisi ülkelerin geçmişte aldıkları kararların piyasayı yatıştırmaya yönelik olduğunu hatırlatan Birol, "5 Ekim kararı ise enflasyon üzerinde daha fazla yukarı yönlü baskı yaratabilir ve küresel ekonomiyi zayıflatabilir" dedi.

Birol, COP27 zirvesine katılan kalkınmakta olan ülkelerin yüksek petrol fiyatlarını enflasyonun bir yönlendiricisi olarak işaret ettiklerini de vurguladı.

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