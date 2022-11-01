Akaryakıta zam geldi! Vatandaşa kötü haber
Akaryakıt fiyatlarına beklenen zam geldi. Benzinin litre fiyatı 71 kuruşluk zammın ardından değişti.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Zam pompaya yansıdı
Gece yarısı itibariyle; benzin grubunda 71 kuruşluk fiyat artışı meydana geldi.
Yapılan artış pompa satış fiyatlarına yansıdı.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,33 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 21,36 liradan satılıyor.
Ekonomi
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Son dakika araç sahipleri dikkat | Akaryakıta yeni zam var mı? 30 Ekim 2022 güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatı