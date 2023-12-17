Akaryakıta yeni indirim sinyali: Brent petrol ve dolar kurundaki değişim! Akaryakıt: 17 Aralık 2023 güncel benzin motorin ne kadar?

Petrol fiyatları son 5 ayın en düşük seviyesini gördü. Önümüzdeki günlerde akaryakıta indirim bekleniyor.

Petrol fiyatları, son 5 ayın en düşük seviyelerine yaklaşarak akaryakıt fiyatlarında potansiyel bir düşüşü beraberinde getiriyor. Brent petrolün varil fiyatı, 74-75 dolar bandında seyrederek son 5 ayın dip seviyelerine geriledi.

Geçtiğimiz Pazartesi günü 76,50 dolara kadar çıkan Brent petrol, günü 76,03 dolar seviyesinde tamamladı ve bugün itibarıyla 75 dolar seviyelerine geriledi. Aynı zamanda, Batı Teksas türü (WTI) ham petrol varili, mevcut durumda 71 dolar civarında seyrediyor.

Petrol fiyatlarındaki bu düşüş, küresel petrol talebindeki endişelerle birlikte meydana geliyor. Bu durum, gelecekte akaryakıt fiyatlarında bir düşüş olasılığını işaret ediyor. Uzmanlara göre, petrol fiyatlarındaki bu gerilemenin yakın vadede akaryakıt fiyatlarına olumlu bir şekilde yansıması bekleniyor ve tüketicilere daha uygun akaryakıt fiyatları sunulabileceği öngörülüyor.