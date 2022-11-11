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Ekonomi Akaryakıta merakla beklenen indirim geliyor! Depoları doldurmayın bekleyin
Ekonomi

Akaryakıta merakla beklenen indirim geliyor! Depoları doldurmayın bekleyin

Araç sahiplerine güzel haber sonunda geldi. Yeni haftada motorin gruba indirim yapılacağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-11 12:13:00 -
Akaryakıta merakla beklenen indirim geliyor! Depoları doldurmayın bekleyin

Akaryakıt grubundaki motorin fiyatına indirim gözüktü. İşte gelecek indirim miktarı...

Akaryakıt fiyatına indirim bekleniyor. Pazartesiyi salıya bağlayan gece motorinin litre fiyatına indirim gelecek. Motorin popa satış fiyatının gece yarısı 1 lira 50 kuruş inmesi bekleniyor.

İndirim gerçekleştiğinde İstanbul'da motorinin litre fiyatı 26,38 liradan 24,88 liraya düşecek.

Ankara'da motorin litre fiyatı 26,47 TL'den 24,97 liraya inecek. İzmir'de ise motorin 26,51 liradan 25,01 lira olması bekleniyor.

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