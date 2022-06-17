Akaryakıta 5 lira indirim gelebilir! Tüm gözler hükümette

17 Haziran itibariyle Türkiye'de motorinin litre fiyatı 30 lirayı geçti. Motorin eşi benzeri görülmemiş bir rakama çıkarken, uluslararası piyasalardaki petrol fiyatları sebebiyle indirim zor görünüyor. Almanya geçtiğimiz haftalarda akaryakıttaki vergide indirime gitmişti. Türkiye'de de ÖTV ve KDV için çağrılar var. Ancak şu ana kadar hükümet buna yanaşmadı. Geçen yıl uygulanan eşel mobil sistemi sayesinde zamlar pompaya çok daha az yansımış, devlet vergiden feragat ederek vatandaşa nefes aldırmıştı. Sistem Ocak 2022'de sona erdikten sonra benzin ve motorin fiyatları uçtu gitti. Şimdi vatandaş sistemin yeniden devreye alınmasını istiyor. Sistem devreye alındığı takdirde motorin ve benzinde 5 liralık bir indirim gelebilir.