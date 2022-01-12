Akaryakıt zammı son dakika! LPG zammı ne kadar? LPG litre fiyatı ne kadar oldu? Benzin, motorine zam geldi mi?

Bezine zam mı geldi? LPG zammı ne kadar oldu? Otomobili olan vatandaşları yakından ilgilendiren bir zam haberi daha geldi. Bu gece başladı. LPG' ye 29 kuruş zam geldi. Pompaya yansıdı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), LPG'nin litre fiyatına 29 kuruş zam geldiğini duyurdu. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 12/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 29 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." ifadeleri kullanıldı.