Akaryakıt zammı son dakika! LPG zammı ne kadar? LPG litre fiyatı ne kadar oldu? Benzin, motorine zam geldi mi?
Bezine zam mı geldi? Benzine ne kadar zam geldi? LPG zammı ne kadar gelecek? LPG zammı var mı? LPG’ye zam gelecek mi? soruları son bir kaç gündür bir hayli sorgulanır olmuştu.Yeni yılının girmesiyle birlikte başta benzin, motorin olmak üzere doğalgaz, su ve elektrik faturalarına zam yapılmıştı. Kur korumalı TL mevduat hesabına geçilmesiyle birlikte dolar kurunun yükselmemesine rağmen yine akaryakıt fiyatlarına zam gelmekte. Beklenen son zam ise LPG’ye yapıldı. Otogaza zam geldi! Peki LPG otogaz fiyatı ne kadar oldu?
Bezine zam mı geldi? LPG zammı ne kadar oldu? Otomobili olan vatandaşları yakından ilgilendiren bir zam haberi daha geldi. Bu gece başladı. LPG' ye 29 kuruş zam geldi. Pompaya yansıdı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), LPG'nin litre fiyatına 29 kuruş zam geldiğini duyurdu. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 12/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 29 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." ifadeleri kullanıldı.